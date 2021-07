VOCEM vence jogo-treino contra o MAC em Marília

Em jogo-treino disputado na tarde desta terça-feira, dia 27 de julho, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília,o VOCEM de Assis, que se prepara para o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, derrotou a equipe sub-20 do MAC pelo placar de 1 a 0.

O gol do ‘Esquadrão da Fé’ foi anotado pelo atacante Caio.

O VOCEM entrou em campo com: Eugênio; Nathan, Arruda, Diego ‘Bebê’ e klaider; Favela, Paulinho, Alê e Elbinho; Caio e Kesley.

No próximo sábado, dia 31, às 10 horas, o time do técnico Betão Alcântara receberá a visita da Matonense no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, para um segundo confronto entre os dois clubes. Na primeira partida, realizada em Matão, o placar terminou 0 a 0.

VOCEM e MAC se enfrentaram em Marília