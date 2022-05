VOCEM vence a Santacruzense e Tonicão quase registra gol de placa

O VOCEM conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Paulista da Segunda Divisão 2022 neste domingo, dia 1º de maio, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’.

Com gols de Gustavo Schutz e Leonardo, no segundo tempo, o ‘Esquadrão da Fé’ venceu a Esportiva Santacruzense, de Santa Cruz do Rio Pardo, pelo placar de 2 a 1. O volante Deyvid, contra, diminuiu para os visitantes.

Na segunda etapa, os quase 300 torcedores que compareceram ao estádio presenciaram uma tentativa de gol de placa. Favela, posicionado na linha que divide o gramado, percebeu o goleiro Igor fora da área, e tentou marcar por cobertura. A bola, caprichosamente, bateu no solo da pequena área e encobriu a trave, para delírio da torcida, que aplaudiu a jogada.

O confronto neste domingo foi marcado por uma interrupção de quase meia hora.

Numa disputa de bola pelo alto, o jogador Charlys, da Santacruzense, sofreu um choque de cabeça e caiu desacordado.

No gramado, vários jogadores dos dois times, desesperados, retiraram suas camisas e começaram abanar o atleta, que permaneceu imóvel e inconsciente.

A ambulância que estava no estádio entrou no gramado para o primeiro socorro, mas a médica Maria Carolina Guimarães decidiu remover o atleta para a Unidade de Pronto Atendimento, onde ele ficou internado para exames e observação.

MUDANÇAS – A derrota por 3 a 0, sofrida na estreia, diante do Grêmio Prudente, fez com que o técnico Paulo César ‘PC’ promovesse várias mudanças no VOCEM para a segunda rodada.

Do time titular que atuou em Presidente Prudente, foram mantidos seis atletas: o goleiro Arildo Júnior, o lateral direito Capela, os meio campistas Deyvid, Favela e Allan Mendez,além do atacante Gustavo Schutz.

No primeiro tempo, além das investidas pela direita, com boa atuação de Capela, a principal chance de gol do VOCEM parou no travessão, após forte uma cobrança de falta de Gustavo Schutz.

No intervalo, PC trocou Nickson, reclamando de fortes dores nas costelas, por Giancarlo, que sofreu uma lesão no tornozelo e precisou ser substituído pelo centroavante Leonardo.

O primeiro gol marcado pelo VOCEM na temporada 2022 saiu aos cinco minutos do segundo tempo, quando o paraguaio Alan Mendez fez uma boa jogada pela esquerda e deu ótima assistência para Schutz chutar forte de perna esquerda e estufar a rede adversária.

Quando o VOCEM vencia por 1 a 0, o jogo precisou ser interrompido por mais de meia hora para atendimento médico ao jogador Charlys, e pela espera do retorno da ambulância.

Após o reinício da partida, o goleiro visitante proporcionou uma cena bizarra ao tentar interceptar um passe, fora da área, e errou a bola ao tentar o chute. Para sorte da Santacruzense, o atacante Alan Mendez demorou para concluir, possibilitando a recuperação da zaga tricolor.

Logo depois, o atacante Leonardo marcou o segundo gol mariano.

Em jogada individual, o centroavante, que veio do XV de Jaú, venceu uma disputa pela posse da bola e partiu em direção ao gol. Para impedir a ação do defensor, ele usou o seu corpo, invadiu a área e chutou rasteiro, por baixo do goleiro Igor.

A compleição física avantajada do novo centroavante mariano, que mede cerca de 1m90, pesa 97 quilos e tem 9% de gordura corporal, já lhe rendeu o apelido de ‘Tanque’. O sorriso do jogador, ao ouvir o grito de uma torcedora ao final da partida, sinaliza que ele parece ter gostado da reverência.

Uma indecisão do goleiro Arildo Júnior e a zaga mariana resultou no gol da Santacruzense. Na súmula, foi anotado gol contra do zagueiro Deyvid.

Com os três pontos e a combinação de resultados nos outros dois jogos, que terminaram empatados, o VOCEM fica a um ponto do trio de líderes do Grupo II: Grêmio Prudente, Osvaldo Cruz e Itararé, que somam quatro pontos.

No próximo domingo, 8 de maio, ‘Dia das Mães’, o time mariano terá o clássico contra o Atlético Assisense no estádio Tonicão, com mando de jogo do rival.

REFORÇOS – Para o clássico local, o VOCEM pode ter mais reforços.

O presidente Lauro Valim espera anunciar a contratação de mais dois atletas neste início de semana. “Divulgaremos os nomes quando eles tiverem assinado contrato”, disse.

SÚMULA – Após a partida, o presidente da Esportiva Santacruzense, Aldo Cavalari, foi até o vestiário dos árbitros e pediu para relatar na súmula que, no segundo tempo, por duas ou três vezes, uma torcedora do VOCEM teria gritado na arquibancada ‘goleiro viado”. O árbitro Clayton de Oliveira Dutra registrou a reclamação do dirigente, mas acrescentou que: “tal fato não foi percebido pela arbitragem”.

Foram aplicados seis cartões amarelos durante o jogo: Gustavo Schutz, Klaidher, Favela e Arildo Júnior (VOCEM); Dener e Yuri da Santacruzense.

VOCEM: Arildo Júnior; Capela, Wesley, Klaidher e Rhuan; Deyvid, Favela, Erick e Alan Mendez; Gustavo Schutz e Nickson. Entraram: Giancarlo, Leonardo e Fernando. Técnico Paulo César ‘PC’.

Santacruzense: Igor; Nadson, Yuri, Denilso e Arthur; Matheus, Meyson, Luiz Henrique e Gustavo; Vinícius e Dener. Entraram: Charlys, Wallace, Mário César e João Marcelo. Técnico: Vavilson dos Santos.

PÚBLICO – 270 torcedores pagantes e renda de R$ 2.695,00.

VOCEM conquistou a primeira vitória

Imagem: Luis Carlos ‘Japonês’