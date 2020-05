VOCEM troca presidência e suspende cobrança de sócio torcedor

Mudança na direção no clube de futebol VOCEM de Assis.

Na noite desta terça-feira, dia 12 de maio, o servidor público estadual Fábio Luís Mânfio pediu demissão da presidência da Diretoria Executiva, cargo que ele ocupava oficialmente desde janeiro de 2.018, embora tenha completado o mandato do ex-presidente Edson Fiúza, no ano anterior.

O primeiro vice-presidente, Lauro Valim, assumiu interinamente e já tomou uma decisão: suspendeu a cobrança de mensalidade de sócio torcedor até o início do campeonato da Segunda Divisão. “Não tem motivo para cobrar nossos associados nesse período de pandemia e sem haver o campeonato”, justificou Valim.

Mânfio alegou motivos pessoais para deixar a presidência “em caráter irrevogável”.

Logo depois de anunciar sua decisão, ele encaminhou mensagem a alguns diretores, conselheiros e colaboradores de sua gestão: “Gostaria de agradecer pelos belos anos que passamos juntos e pelo apoio sempre total e irrestrito, não medindo esforços para a manutenção do nosso clube de coração. Momentos maravilhosos, outros difíceis, mas sempre prevalecendo o bem comum, nosso querido Vocem!”.

E continuou, anunciando a decisão: “Hoje, saio com a sensação de ter feito o que pude, de ter dado o meu melhor. Errei sim, como qualquer ser humano, sou falho, mas sempre com a dignidade de assumir as minhas ações. Acertos? Com certeza, tivemos e não foram poucos, e vencemos. Honramos essa camisa e nossas responsabilidades. Amizades nasceram e o projeto seguirá vivo e, a todo vapor, para o tão sonhado acesso e com certeza seremos recompensados. Obrigado pelo apoio, pelos conselhos, mas principalmente pela amizade que ficará. Fique com Deus e vamos Vocem!”, agradeceu o presidente demissionário.

O primeiro vice-presidente, Lauro Valim, assumiu interinamente a presidência, mas pretende se reunir com o presidente do Conselho Deliberativo e ‘homem forte’ do VOCEM, Edson Fiuza, para discutir um novo planejamento para temporada.

Na realidade, desde a demissão do técnico Luciano Baiano, na primeira fase do Campeonato Paulista da Série B em maio de 2019, Edson Fiuza, Lauro Valim e Fábio Reis já estavam assumindo as principais decisões do clube mariano.

“Não dá para falar sobre o futuro sem termos uma definição da Federação Paulista de Futebol sobre o campeonato”, justificou Valim.

Lauro Valim assumiu a presidência do VOCEM