VOCEM ressarcirá torcedor caso não seja marcado novo jogo contra Osvaldo Cruz

O presidente do VOCEM, Lauro Valim, informou na manhã desta terça-feira, dia 24 de maio, em entrevista ao programa ‘Acorda Assis’, na rádio Interativa FM, que a diretoria decidiu ressarcir o valor do ingresso ao torcedor da partida contra o Osvaldo Cruz, no dia 15 de maio, caso a Federação Paulista de Futebol não remarque o confronto para outra data.

“Nosso Departamento Jurídico aguarda a citação da Federação Paulista, que ainda não aconteceu, para recorrer e tentar agendar uma nova partida. Caso isso não ocorra, e seja registrado W.O., estaremos ressarcindo o valor do ingresso ao nosso torcedor, que não será prejudicado”, garante o dirigente.

A partida entre VOCEM e Osvaldo Cruz, marcada para o dia 15 de maio, no estádio Tonicão, não foi realizada em razão da ausência de uma ambulância UTI-Móvel, como exige o regulamento da Federação Paulista.

A diretoria mariana lamentou a falha e rompeu o contrato com a empresa por não ter comparecido ao estádio no horário programado. “Acionamos judicialmente a empresa, que é de Presidente Prudente, para ressarcir todos os danos”, explicou Valim.

SOLUÇÃO – Após romper o contrato com a empresa pelo descumprimento da obrigação, a diretoria do VOCEM está concluindo, nas próximas horas, as tratativas para ter o serviço disponível nos próximos jogos do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. “Estamos em negociação com a mesma empresa que presta serviço ao CIVAP-Saúde”, finalizou Valim.

Lauro Valim, presidente do VOCEM