VOCEM renova com Betão Alcântara e mais cinco jogadores

Após reunião realizada na noite desta sexta-feira, dia 11 de dezembro, o presidente da Diretoria Executiva do VOCEM, Lauro Valim, e o presidente do Conselho Deliberativo, Edson Fiúza, anunciaram a renovação do contrato do técnico Betão Alcântara para a próxima temporada.

Apesar da fraca campanha do ‘Esquadrão da Fé’, eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão em 2020, os dirigentes acreditam que Betão continua sendo ‘a melhor opção’ para o time buscar o almejado acesso para a Série A-3.

Além de Alcântara, a diretoria anunciou a renovação de contrato com o preparador físico Cristiano Vieira.

Cinco jogadores do time que disputaram a competição em 2020, segundo o presidente Lauro Valim, já assinaram um pré-contrato com o clube mariano para a próxima temporada. São eles: os laterais Nathan e Luquinha, o zagueiro Diego ‘Bebê’, o volante Jacaré e o meio campista Juninho.

Outros dois atletas, Luís Fernando, do Osvaldo Cruz, e o meio campista Roberto, da Chapecoense, também já estariam pré-contratados.

AVALIAÇÃO – Valim contou que, em janeiro, o VOCEM pretende realizar uma avaliação no Centro de Treinamento Padre Beline -antiga Assis Diesel- com a finalidade de observar os jogadores da região e outros interessados em defender o ‘Esquadrão da Fé’ em 2021.

Edson Fiuza, Betão Alcântara e Lauro Valim