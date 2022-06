VOCEM pronto para primeira decisão da temporada

Considerado por muitos cronistas esportivos como a competição de futebol mais difícil do país, pela grande quantidade de clubes participantes (36) e o nível dos atletas (que têm limite idade até 23 anos), o Campeonato Paulista da Série B 2022 terá uma rodada decisiva na tarde deste sábado, dia 25 de junho, quando todos os times participantes estarão em campo a partir das 15 horas.

Das equipes de Assis, apenas o VOCEM chega à última rodada da primeira fase com chance de classificação. “Será nossa primeira decisão da temporada”, confirma o experiente técnico Paulo César ‘PC’, que levou o ‘Esquadrão da Fé’ às semifinais da competição no ano passado, ficando a um posto do tão sonhado acesso à Série A-3 quando foi superado pela Matonense.

A primeira decisão da temporada para o VOCEM acontece às 15 horas no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, contra o Itararé, conhecido como ‘Caçula’, que é o quarto colocado do grupo e também reúne chances de classificação.

“O time está pronto e preparado, mas prefiro anunciar a escalação momentos antes”, esquiva-se ‘PC’, que deverá ter como principal novidade a volta ao time titular do meio campista Giancarlo, considerado uma das principais apostas para municiar os atacantes, mas que ficou fora das últimas partidas por conta de uma grave lesão.

CONTAS – Para avançar à segunda fase, o VOCEM (13 pontos), obrigatoriamente, precisa vencer o Itararé (12 pontos) e ainda torcer para que o Grêmio Prudente (21 pontos), líder do grupo, mantenha sua invencibilidade de sete jogos na competição. O time prudentino, já classificado e brigando para ser o líder geral do campeonato, receberá o segundo colocado Osvaldo Cruz (14 pontos), que briga diretamente com o VOCEM pela segunda posição.

Uma vitória do ‘Esquadrão da Fé’ no Tonicão e um empate em Prudente garante a segunda colocação e a vaga ao time de Assis. “Temos que fazer nosso papel. Vencer em casa. Essa é a missão!” discursa o confiante presidente Lauro Valim, que nega ter oferecido qualquer tipo de incentivo ao clube prudentino.

Uma vitória do Osvaldo Cruz em Presidente Prudente deixa o VOCEM na terceira posição, desde que vença o Itararé. Se isso ocorrer, as chances de figurar entre os quatro melhores nos seis grupos é difícil, mas matematicamente possível.

Já uma derrota e ou mesmo um empate no Tonicão elimina o time da fé na temporada.

PÚBLICO – Com média de público em torno de 250 pagantes na temporada, o que é bem abaixo da história e tradição do clube, que já chegou a reunir milhares de torcedores nos estádios Marcelino de Souza e Ademar de Barros ‘Ferroviária’, no final da década de 70 e início da década de 80, o VOCEM deve receber a maior torcida na tarde deste sábado.

Até a torcida organizada ‘Sangue Mariano’, que não tem poupado críticas a uma parte da diretoria nas redes sociais e que estava afastada do estádio, já anunciou seu retorno às arquibancadas do Tonicão na tarde deste sábado com muito batuque e fumaça colorida. “Nosso apoio será para os atletas durante os 90 minutos”, enfatiza André Veloso, o ‘Guga’, um dos fundadores da torcida.

INGRESSOS – Até a manhã deste sábado, a diretoria do VOCEM faz uma promoção para atrair o público. Os ingressos podem ser encontrados a R$ 10,00, até às 10 horas, nos seguintes pontos de venda: Bar do Paulinho (Prudenciana), Bar do Val (Praça São Benedito), Padaria do Ivo e Bar do Marcão (vila Operária), Bar do Léo (vila Ribeiro) e Padaria João Pessoa. Nas bilheterias, que serão abertas às 13h30, o ingresso custará R$ 20,00. “A procura está sendo muito boa”, confirma o sempre entusiasmado Luis Carlos de Oliveira, o ‘Japonês’.

Na manhã desta sexta-feira, dezenas de ingressos da partida não realizada entre VOCEM e Osvaldo Cruz, no dia 8 de maio, por falta de uma ambulância UTI Móvel, foram trocados por um ingresso ao jogo deste sábado. Não foi informado o número de ingressos trocados.”Quem quis a devolução do ingresso do jogo não realizado, foi ressarcido com dinheiro”, explicou o diretor financeiro Fábio Reis.

ARBITRAGEM – A Federação Paulista de Futebol escalou um árbitro experiente para comandar VOCEM e Itararé. Ilbert Estevam da Silva, de 38 anos, que apitou a vitória e classificação do VOCEM em 2021, em Americana, contra o Rio Branco, está confirmado. Ele terá assistência de Miguel Cataneo Ribeiro da Costa, de 40 anos, e Alex Alexandrino, de 47.

ASSISENSE – Penúltimo colocado do Grupo 2, com 8 pontos, o Clube Atlético Assisense (08 pontos) se despede da temporada jogando em Santa Cruz do Rio Pardo. No estádio Leônidas Camarinha, os comandados do técnico Fabiano Brás enfrentarão a Esportiva Santacruzense (01 ponto), que ainda não venceu na competição e amarga a última colocação do grupo.

ÚLTIMA RODADA

Sábado, dia 25 de junho, 15 horas

Em Presidente Prudente – Grêmio Prudente x Osvaldo Cruz

Em Santa Cruz do Rio Pardo – Santacruzense x Assisense

Em Assis – VOCEM x Itararé

CLASSIFICAÇÃO

Grêmio Prudente – 21 pontos

Osvaldo Cruz – 14 pontos

VOCEM – 13 pontos

Itararé – 12 pontos

Assisense – 08 pontos

Santacruzense – 01 ponto

Classificam-se os dois primeiros colocados de cada grupo e os quatro melhores terceiros posicionados dos seis grupos. Atualmente veja quem são os melhores terceiros colocados, suas pontuações e os seus adversários na última rodada:

Grupo 1 – Penapolense – 18 pontos -recebe o Andradina (6º colocado)

Grupo 2 – VOCEM – 13 pontos – recebe o Itararé (4º colocado)

Grupo 3 – XV de Jaú – 15 pontos -recebe o Taquaritinga (1º colocado)

Grupo 4 – Paulista de Jundiaí – 15 pontos -recebe o Itapirense (1º colocado)

Grupo 5 – Flamengo de Guarulhos – 16 pontos – recebe o Atlético Mogi (6º colocado)

Grupo 6 – SKA Brasil – 14 pontos -vai a Mauá enfrentar o Mauá Clube (1º colocado)

Tonicão será o palco da decisão