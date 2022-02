VOCEM pode contratar atacante paraguaio que disputou o Brasileirão em 2021

O assunto ainda é tratado com absoluto sigilo pela diretoria, mas o VOCEM está muito próximo de anunciar a contratação de um atleta paraguaio que disputou o Campeonato Brasileiro da Série A em 2021.

“Para não criar expectativas aos nossos torcedores, só anunciamos jogadores com o contrato assinado”, justifica o presidente Lauro Valim.

O agente do meia atacante de 21 anos de idade, vinculado a um clube da região central do país, segundo o Jornal da Segunda apurou, parece ter gostado da proposta do time de Assis e pdeve responder, até o final de semana, se aceita uma transferência para o futebol paulista.

Apesar de um aparente recuo na carreira -deixar a Série A do Brasil para disputar a Série B de São Paulo-, a transferência é avaliada como ‘estratégica’. O fato de o jogador estar exposto numa vitrine do maior centro esportivo do país interessa ao agente, que teria visto com “bons olhos” a transação, mas ele deve exigir uma cláusula contratual que permita a liberação imediata do atleta em caso de propostas surgidas durante a competição.

No Centro de Treinamento Padre Beline, onde o VOCEM realiza os últimos dias da avaliação que teve início há um mês, o técnico Paulo César ‘PC’, por recomendação da diretoria, não confirma a transação: “Soube que a diretoria discute a contratação de um atleta estrangeiro que disputou o Brasileirão, mas não me deram detalhes”, disse.

CERTOS – Embora a apresentação do elenco para iniciar os treinamentos para a disputa da Segundona esteja marcada para a próxima terça-feira, dia 22 de fevereiro, a edição impressa do Jornal da Segunda já divulgou alguns nomes dados como ‘certos’ para vestirem a camisa bordô e branca em 2022.

O zagueiro e médio volante Klaidher, destaque do time em 2021, renovou o seu contrato por mais uma temporada, mas foi emprestado ao São José, de São José dos Campos, que, após seis rodadas, ocupa a oitava colocação no Campeonato Paulista da Série A-3.

O meio campista Favela, que também teve o vínculo renovado por mais um ano, foi emprestado ao Rio Preto, de São José do Rio Preto, que é o sexto colocado da Série A-3. Ele tem sido titular absoluto do time comandado por Rodrigo Fonseca.

O centroavante Lucas ‘Lukaku’, artilheiro do Atlético Assisense em 2021, aceitou a proposta e defenderá o rival VOCEM nesta temporada. Emprestado ao Rio Preto, ele não tem sido escalado nas últimas rodadas.

Os três atletas emprestados têm compromisso de se apresentarem em Assis ao término de suas participações na Série A-3.

NOVOS – O primeiro goleiro contratado pelo VOCEM foi Matheus Pereira. Jogador de 22 anos, altura de 1 metro e 87 centímetros e pesando 84 kg, o jogador foi tricampeão tocantinense (2018/19/20) pelo Palmas. Ele chega com a difícil missão de substituir Eugênio, destaque do ‘Esquadrão da Fé’ na campanha de 2021.

O zagueiro Juan Henrique, de 22 anos, 1,94 de altura e 80 kg, é canhoto e tem passagem pelos clubes: Catanduvense, Ponte Preta de Campinas, Votuporanguense, Rio Preto e Nova Mutum-MS.

Outro zagueiro ‘certo’ é Deyvid Vinícius, de 20 anos, 1m84 e 80 kg, que começou sua carreira na base do Santos e disputou a Copa São Paulo de 2022 pela Portuguesa Santista.

Dois atacantes de XV de Jaú também estariam ‘apalavrados’ para se apresentar ao VOCEM no início da semana, mas a diretoria prefere não revelar os nomes até que os contratos estejam assinados.

Zagueiro Deyvid (orientado por Sampaoli) defenderá o VOCEM

Imagem: Reprodução

Presidente Lauro Valim evita anunciar nomes sem contrato assinado