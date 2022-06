VOCEM perde por W.O. e clássico de domingo será decisivo para dois clubes de Assis

O clássico entre VOCEM e Assisense, marcado para este domingo, dia 12 de junho, às 10 horas, no estádio Tonicão, será decisivo para as pretensões dos dois clubes da cidade que ainda brigam por uma vaga na segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Quem perder o clássico terá somente dois jogos para tentar se reabilitar.

O julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça Desportiva, na quarta-feira, dia 8 de junho, decidiu pela punição por W.O. e o placar adverso de 3 a 0 ao VOCEM em razão da partida não realizada contra o Osvaldo Cruz, no Tonicão, dia 8 de maio, por falta de uma ambulância com UTI móvel. A decisão tirou o ‘Esquadrão da Fé’ da zona de classificação.

Com 11 pontos, o time do técnico Paulo César ‘PC’ perdeu a segunda colocação para o próprio Osvaldo Cruz, que saltou para 12.

Os dois primeiros de cada grupo da Segundona avançam na disputa. Os dois times terão a companhia de mais quatro terceiros posicionados das seis chaves.

GRUPO 2 – Grêmio Prudente (15) e Osvaldo Cruz (12) seriam os classificados do Grupo 2 nesse momento.

Internacional de Bebedouro (Grupo 1, com 12 pontos), VOCEM (Grupo 2, com 11 pontos), São Carlense (Grupo 3, com 11 pontos), Amparo (Grupo 4, com 9 pontos), Joseense (Grupo 5, com 12 pontos) e Jabaquara (Grupo 6, com 11 pontos) são os atuais terceiros colocados.

Com 12 pontos, Internacional e Joseense estariam classificados, enquanto VOCEM, São-Carlense e Jabaquara brigam pelas outras duas vagas. O trio tem o mesma pontuação (11), o mesmo número de três vitórias. Com isso, o critério decisivo é o saldo de gols.

O time de São Carlos tem saldo positivo de nove gols, enquanto o clube de Santos está zerado no saldo. O VOCEM, ao perder por W.O. e o placar adverso de 3 a 0, fica com saldo negativo de três pontos. Com base nesses critérios, o VOCEM, a três rodadas do final do primeiro turno, está fora da zona de classificação.

RODADAS – Líder isolado do Grupo 2, com 15 pontos, o Grêmio Prudente deve confirmar sua classificação antecipada neste sábado, dia 11, em casa, quando receberá a Esportiva Santacruzense, que somou apenas um ponto e só cumpre tabela.

Restando três partidas: Osvaldo Cruz (12), VOCEM (11), Itararé (08) e Assisense (07) brigam pela segunda vaga ou uma possível classificação como terceiro colocado.

Dos quatro times que brigam por uma vaga -ou talvez duas-, a situação mais complicada na tabela é a do Itararé, que terá dois confrontos diretos fora de seus domínios, e o Atlético Assisense, que tem a menor pontuação entre eles.

Veja o calendário dos clubes que ainda brigam por vaga.

Osvaldo Cruz (12) – Itararé (em casa), VOCEM (em casa) e Grêmio Prudente (fora).

VOCEM (11)– Assisense, Osvaldo Cruz (fora) e Itararé (em casa).

Itararé (08) – Osvaldo Cruz (fora), Santacruzense (em casa) e VOCEM (fora).

Assisense (07) – VOCEM, Grêmio Prudente (em casa) e Santacruzense (fora).

VOCEM – O técnico Paulo César ‘PC’ não divulgou a equipe que entra em campo no clássico de domingo. O meio campista Favela, que cumpriu suspensão em Santa Cruz do Rio Pardo, deve retornar ao time, mas o atacante Gustavo Schutz, advertido com o cartão amarelo em Santa Cruz, desfalcará a equipe mariana.

ASSISENSE – O técnico Fabiano Brás não poderá contar o zagueiro Cristian, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Osvaldo Cruz, mas deverá ter o retorno do médio volante Luiz Fernando e a opção de três estreias: Matheus Catai (zagueiro), Maranhão (volante) e Kaio (meio campista).

ARBITRAGEM – O experiente João Cláudio Rocha Filho, de 44 anos, apitará o clássico de Assis neste domingo. Ele terá assistência de Diego Morelli de Oliveira, de 35 anos, e Vander Luís Pereira, de 31.

INGRESSOS – Mandante do jogo, o VOCEM iniciou a venda antecipada de ingressos para tentar atrair o torcedor no clássico. Até sábado, o ingresso pode ser adquirido por R$ 10. Na bilheteria, no dia do jogo, o valor será R$ 20.

Os pontos de venda antecipada de ingresso são: Bar do Paulinho (Prudenciana), Bar do Léo (vila Ribeiro), Bar do Val (Praça São Benedito), Bar do Marcão (vila Operária), Padaria do Ivo (vila Operária), Padaria João Pessoa e Padaria do Alex (vila Xavier).

TDJ puniu VOCEM com W.O. no jogo não realizado contra Osvaldo Cruz

Imagem: Arquivo