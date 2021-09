VOCEM, Grêmio Prudente e Assisense brigam por duas vagas na rodada desta quarta-feira

Acontece na tarde desta quarta-feira, dia 22 de setembro, a penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série B.

No Grupo 2, só o XV de Jaú, com 22 pontos, está classificado. VOCEM, Grêmio Prudente e Atlético Assisense brigam pelas duas vagas restantes.

O VOCEM, vice-líder do grupo com 14 pontos, briga por apenas um ponto nas últimas duas rodadas para carimbar o passaporte da segunda fase. Nesta quarta-feira, às 15 horas, o time joga em Jaú, contra o XV de Novembro, que já está classificado.

“Precisamos ter tranquilidade para buscar um bom resultado”, deu a receita o técnico Carlos Alberto Seixas, após mais um treino realizado no Centro ‘Padre Bellini’.

Seixas já confirmou o retorno do zagueiro Klaidher, que cumpriu suspensão automática no clássico. “Ele é nosso capitão. Está de volta.”, garantiu.

O treinador ainda não definiu quem substituirá o meio campista Gustavo Queiroz, que fraturou a clavícula no jogo contra o Assisense e não atua mais na temporada. “Já tenho o time na cabeça, mas prefiro não anunciar ainda”, despistou Seixas.

Uma alternativa será promover a estreia do jogador Raphael, que já está registrado e liberado.

O VOCEM poderá entrar em campo às 15 horas com: Eugênio; Nathan, Diego ‘Bebê, Klaidher e Gabriel Neves; Favela, Paulinho, Welbinho, Roberto, Fujita ou Raphael; Otacildo ou Marcus ‘Uberaba’ e João Felipe.

Alysson Fernandes Mathias, de 41 anos, apitará a partida, com auxílio de Evandro de Melo Lima, de 34 anos, e Ítalo Magno de Paula Andrade, de 33 anos.

JOGO DO ANO – Motivado pela vitória no clássico contra o VOCEM no último domingo, por 1 a 0, o Clube Atlético Assisense volta ao estádio Tonicão na tarde desta quarta-feira, para o ‘jogo do ano’ contra o Grêmio Prudente.

Com 10 pontos somados, o ‘Falcão do Vale’ não pode perder para o Grêmio Prudente, que tem 11 pontos, se quiser chegar à última rodada, no final de semana, sem depender de um tropeço do próprio time prudentino ou do rival VOCEM.

Com uma vitória, o time de Assis assume a terceira posição e pode garantir a vaga na última rodada, domingo, em Osvaldo Cruz contra o eliminado ‘Azulão’, enquanto o Grêmio Prudente receberá o líder XV de Jaú precisando vencer.

Um eventual empate na tarde desta quarta-feira mantém a distância de um ponto favorável ao time prudentino, mas pode classificar o VOCEM, que joga em Jaú, o que deixaria só a terceira vaga para a decisão no domingo.

Uma derrota contra o time prudentino representa a eliminação antecipada do ‘Falcão do Vale’ na competição.

“Precisamos fazer a lição de casa e vencer”, dá a receita o técnico Paulo César ‘PC’, que evitou divulgar o time que entra em campo na tarde desta quarta-feira.

A Federação Paulista de Futebol divulgou a equipe de arbitragem que atuará na rodada. Antônio Carlos de Souza Júnior, de 32 anos, apitará a partida no ‘Tonicão’, com assistência de Alberto Poleto Masseira, de 41 anos, e Vander Luís Pereira, de 30 anos.

RODADA DE HOJE

Assisense x Grêmio Prudente

XV de Jaú x VOCEM

Santacruzense x Osvaldo Cruz

RODADA DE DOMINGO

VOCEM x Santacruzense

Osvaldo Cruz x Assisense

Grêmio Prudente x XV de Jaú

CLASSIFICAÇÃO

XV de Jaú – 22 pontos

VOCEM – 14 pontos

Grêmio Prudente – 11 pontos

Assisense – 10 pontos

Santacruzense – 05 pontos

Osvaldo Cruz – 05 pontos

VOCEM e Assisense ainda podem ficar com as duas vagas do grupo 2