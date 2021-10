VOCEM escalado para o ‘jogo da vida’

O VOCEM está oficialmente escalado para a partida mais importante de sua história, após o retorno ao cenário do futebol profissional. O técnico Paulo César ‘PC’, divulgou, por volta das 9 horas, o time que enfrentará a Matonense na semifinal do Campeonato Paulista da Série B, às 10 horas deste domingo, dia 24 de outubro, no estádio municipal Dr. Hudson Ferreira, em Matão.

Sem os laterais Nathan e Gabriel Neves, suspensos, Léo Zarelli e Matheus ‘Pìtbul’ ocuparão suas posições. As novidades são o retorno de Welbinho e Gustavo Queiroz, ambos recuperados de lesão e que estarão à disposição no banco de reservas.

O VOCEM entra em campo com: Eugênio; Léo Zarelli, Diego ‘Bebê’, Klaidher e Matheus ‘Pitbull’; Favela, Paulinho, Raphael Stard e Kaique; Marcus ‘Uberaba’ e Joãozinho Felipe.

ÁRBITRO – A Federação Paulista de Futebol escalou a seguinte equipe de arbitragem para atuar em Matão: Douglas Marques das Flores, de 35 anos, estará no apito, com assistência de Anderson José Moraes Coelho, de 46 anos, e Evandro de Melo Lima, de 34.

Jogadores em oração antes da partida em Matão