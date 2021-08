VOCEM enfrenta o XV de Jaú pelo sub-20 nesta quinta-feira

O Campeonato Paulista de futebol na categoria sub-20 começa nesta quinta-feira, dia 5 de agosto. Os dois times de Assis -VOCEM e Atlético Assisense- estão no Grupo 2 e disputam as três vagas para avançar de fase contra Penapolense, Taquaritinga, Marília e XV de Jaú.

O time do VOCEM, comandado pelo técnico Juca e coordenado pelo ex-jogador Carlos Alberto Seixas, estreia fora de casa. Enfrentará o XV de Jaú no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, às 15 horas.

Para a rodada inaugural, o time contará com três reforços que vêm treinando com a equipe profissional: Geromel, Wilton e João Lucas. “Trabalhamos a semana toda visando essa estreia. Preparamos muitas jogadas de bola parada e nas características do nosso time, que são posse de bola e velocidade na frente”, contou o técnico Juca.

Sobre o adversário, o treinador do VOCEM comentou: “Temos algumas informações do time de Jaú, mas tentaremos surpreendê-los em sua casa”.

Juca avalia o oponente da estreia como “um time forte fisicamente, que gosta de alçar bolas na área adversária”. Para neutralizar as potencialidades do oponente, Juca explicou sua estratégia: “Nos treinos da semana demos ênfase a esse tipo de jogadas”, comentou.

Se não houver nenhum imprevisto antes da viagem, o VOCEM deve estrear no Campeonato Paulista da categoria sub-20 em Jaú, na tarde desta quinta-feira, com a seguinte formação: Guiotti; Dener, Felipe, Geromel e Thiago; Cleiverson, Jhonatan, Léo e João Lucas; Ismael e Wilton.

VOCEM insistiu em treinamento de bolas alçadas na área

Imagem: Divulgação