VOCEM empresta zagueiro Klaidher ao Marília

O zagueiro Klaidher, de 23 anos, destaque do VOCEM nas últimas duas temporadas do Campeonato Paulista da Série B, foi emprestado ao Marília Atlético Clube por um período de três meses para disputar a Copa Paulista.

O jogador foi apresentado na manhã desta segunda-feira ao técnico Guilherme Alves no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal e já está integrado ao elenco.

Segundo o presidente do VOCEM, Lauro Valim, o zagueiro Klaidher tem contrato com o clube mariano até novembro de 2024. De acordo com o dirigente, há outros clubes das séries A-2 e A-3 interessados na aquisição do passe do atleta que não pode mais disputar a Série B por ter ultrapassado a idade limite da competição.

LÍDER – O Marília Atlético Clube é o líder isolado do Grupo 1 da Copa Paulista, com nove pontos somados. O time dirigido pelo técnico Guilherme Alves venceu os seus três compromissos, marcou seis gols e ainda não teve sua meta vazada na competição.

O próximo compromisso do MAC será na terça-feira, dia 2 de agosto, às 19 horas, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, contra o Botafogo de Ribeirão Preto.

Klaidher foi apresentado no Marília

Imagem: Divulgação