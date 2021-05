VOCEM ‘empresta’ treinador para clube da Série A-3

Enquanto aguarda a Federação Paulista de Futebol divulgar a tabela do Campeonato Paulista da Série B, a diretoria do VOCEM de Assis decidiu ‘emprestar’ o seu treinador Betão Alcântara, de 59 anos, ao Comercial de Ribeirão Preto, que luta para escapar do rebaixamento no Campeonato Paulista da Série A-3.

Ao empatar com o Desportivo Brasil, no estádio Francisco Palma Travassos, em Ribeirão Preto, neste domingo, dia 10 de maio, o Comercial chegou a 10 pontos e caiu para a 13ª posição, estando à frente apenas de: Rio Preto (09), Batatais (07) e Penapolense (03).

Faltam seis rodadas para o término da primeira fase e o técnico Betão Alcântara deve iniciar a caminhada em busca da reabilitação na tarde desta quarta-feira, dia 12 de maio, às 17 horas, em Ribeirão Preto, contra o Barretos (9º colocado).

Após esse compromisso, o Comercial terá mais cinco partidas:

Dia 15 de maio – Linense (5º) em Lins.

Dia 17 de maio – Rio Preto (14º) em Ribeirão Preto.

Dia 20 de maio – Marília (2º) em Marília.

Dia 22 de maio – Bandeirante (12º) em Birigui.

Dia 25 de maio – São José (10º) em Ribeirão Preto.

Betão já comanda o Comercial de Ribeirão Preto

Imagem: reprodução revide.com.br