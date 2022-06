VOCEM empata fora e continua na briga por vaga; Assisense perde no Tonicão e está eliminado

A penúltima rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, neste domingo, dia 19 de junho, marcou a despedida do Atlético Assisense na competição diante de sua torcida.

O ‘Falcão do Vale’ foi derrotado pelo líder Grêmio Prudente, por 1 a 0, no estádio Tonicão, e está eliminado.

Em Osvaldo Cruz, O VOCEM saiu atrás do placar, mas conseguiu o empate e segue com chances de avançar na Segundona.

DERROTA – O Atlético Assisense, diante de um público de aproximadamente 50 torcedores, perdeu para o Grêmio Prudente no estádio Tonicão por 1 a 0.

O único gol da partida foi anotado por Elias, aos 42 da etapa inicial.

Com a vitória, o time prudentino chegou aos 21 pontos e continua brigando para ser o melhor pontuador da fase inicial entre todos os grupos. Faltando uma rodada, o Grêmio está atrás de Itapirense (23) e e Taquaritinga (21 e mais vitória).

Diante de sua torcida, o ‘Falcão do Vale’ se despediu jogando com: Afonso; Pedro Paulo, Cristian, Ryan e Matheus; Luiz Fernando, João Vitor, Iago e Felipe; Vitor Manoel e Redney. No transcorrer da partida, entraram: Cassiano, Gabriel, Pedro e Leandro.

O Assisense terminou a partida com nove jogadores em campo. Redney e Pablo foram expulsos na segunda etapa.

Na última rodada, sábado, dia 25, o time de Assis cumpre tabela jogando em Santa Cruz do Rio Pardo.

EMPATE – No estádio Breno Ribeiro do Val, em Osvaldo Cruz, na manhã deste domingo, o VOCEM conquistou o empate, que lhe mantém na briga por uma vaga na segunda fase.

Com 13 pontos, o ‘Esquadrão da Fé’ precisa vencer o Itararé no sábado, dia 25, no estádio Tonicão, e torcer para que o Osvaldo Cruz não consiga três pontos em Presidente Prudente, diante do líder Grêmio Prudente.

Se vencer em Assis e o jogo terminar empatado em Presidente Prudente ou o Grêmio vencer, o VOCEM termina na segunda colocação do grupo.

Em caso de vitória do Osvaldo Cruz em Presidente Prudente e vencendo o Itararé em Assis, o VOCEM depende do resultado dos outros grupos para terminar entre os quatro melhores das seis chaves.

Se perder ou empatar no estádio Tonicão, o VOCEM se despede da Segundona.

JOGO – No decisivo confronto em Osvaldo Cruz, na manhã deste domingo, o ‘Azulão’ saiu na frente, após boa jogada pelo setor direito e conclusão do atacante Márcio, aos 41 minutos de jogo.

Ainda no primeiro tempo, o atacante Gustavo Schuzt, que entrou no lugar de Leonardo, lesionado, empatou, numa cobrança de falta, que contou com a falha do goleiro João Pantaneiro (ex-Assisense).

O VOCEM empatou em Osvaldo Cruz jogando com: Matheus Pereira; Aderlan ‘Capela’, Eduardo, Klaidher e Caio; Guilherme, Erick, Favela e Gabriel Marinheiro; Leonardo e Allan ‘Paraguaio’. Entraram: Gustavo Schutz, Giancarlo, Deyvid e Pedrinho.

Gustavo Schutz, Eduardo e Pedrinho foram advertidos com cartão amarelo. Não houve expulsões.

A penúltima rodada terminou na tarde deste domingo, em Itararé, onde o time da casa derrotou a lanterninha Santacruzense pelo placar de 3 a 0.

RESULTADOS

Assisense 0 x 1 Grêmio Prudente

Osvaldo Cruz 1 x 1 VOCEM

Itararé 3 x 0 Santacruzense

CLASSIFICAÇÃO

Grêmio Prudente – 21 pontos

Osvaldo Cruz – 14 pontos

VOCEM – 13 pontos

Itararé – 12 pontos

Assisense – 08 pontos

VOCEM empatou na cobrança de falta em Osvaldo Cruz