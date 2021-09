VOCEM empata com o líder em Jaú e avança na Segundona

Ao empatar com o líder XV de Jaú, na casa do adversário, na tarde desta quarta-feira, dia 22 de setembro, num jogo sem movimentação do placar, o VOCEM de Assis garantiu uma vaga na segunda fase do Campeonato Paulista da Série B, que passará a ser disputada no sistema eliminatório em dois jogos (mata-mata).

O time comandado pelo técnico Carlos Alberto Seixas ainda aguarda os resultados da rodada do próximo domingo para conhecer seu adversário.

Se a fase tivesse terminado na rodada desta quarta-feira, o ‘Esquadrão da Fé’, segundo estudo do historiador Kita Amorim, enfrentaria o Mauá, que teria a vantagem de decidir em casa, no Estádio Pedro Benedetti, por ter melhor campanha até aqui.

Vice-líder do Grupo 5, o Mauá soma 18 pontos, conquistados em quatro vitórias e três empates. O VOCEM, segundo colocado do Grupo 2, chegou aos 15 pontos, obtidos em quatro vitórias e três empates.

“Para garantir o mando de jogo no segundo confronto, o VOCEM precisará vencer a Santacruzense no domingo e torcer por derrotas de: Taquaritinga (enfrenta a Matonense em Matão), Grêmio São-Carlense (recebe o Mogi Mirim), Inter de Bebedouro (recebe o Catanduva) e o Paulista de Jundiaí (recebe a Mauaense)”, projeta Kita Amorim.

EMPATE – A vaga do ‘Esquadrão da Fé’ foi conquistada com um empate sem gol no estádio Zezinho Magalhães, na tarde desta quarta-feira de muita ventania, num jogo bastante movimentado.

O time mariano teve a melhor chance para abrir o placar e vencer, num chute do meio campista Paulinho, que acertou a trave do ‘Galo da Comarca’, nos minutos finais.

Sem contar com Gustavo Queiroz, que fraturou a clavícula e não poderá mais atuar na temporada 2021, Carlos Alberto Seixas promoveu a estreia do meio campista Raphael, que veio do futebol baiano, após ter sido revelado no Vitória e atuado nas categorias de base do Grêmio de Porto Alegre.

A partida também marcou a estreia do atacante Kaique, que veio do Audax do Rio de Janeiro. Ele entrou no lugar de João Felipe, aos 20 minutos da segunda etapa, e quase marcou um belo gol, num chute de fora da área, que encobriu a meta do goleiro Allan.

Na última rodada, o time mariano receberá a Esportiva Santacruzense, que só cumprirá tabela, mesmo tendo derrotado o Osvaldo Cruz por 3 a 0 na tarde desta quarta-feira, dia 22, no estádio Deputado Leônidas Camarinha, em Santa Cruz do Rio Pardo.

Em Jaú, o VOCEM jogou com: Eugênio; Nathan, Léo Zarelli, Klaidher e Gabriel Neves; Favela, Paulinho, Welbinho e Raphael; Marcus ‘Uberaba’ e João Felipe, depois Kaique.

Na segunda etapa, aos 18 minutos, o lateral Gabriel Neves foi advertido pelo árbitro Alysson Fernandes Matias com um cartão amarelo por ‘ação temerária’ e desfalcará a equipe no domingo.

Em contrapartida, o zagueiro Diego ‘Bebê’, que cumpriu suspensão em Jaú, retorna à equipe titular no estádio Tonicão contra a Santacruzense.

RESULTADOS

XV de Jaú 0 x 0 VOCEM

Assisense 1 x 2 Grêmio Prudente

Santacruzense 3 x 0 Osvaldo Cruz

CLASSIFICAÇÃO

XV de Jaú – 23 pontos

VOCEM – 15 pontos

Grêmio Prudente – 14 pontos

Assisense – 10 pontos

Santacruzense – 08 pontos

Osvaldo Cruz – 05 pontos

VOCEM festeja classificação no vestiário em Jaú

Imagem: Divulgação