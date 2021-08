VOCEM é derrotado pelo MAC e perde invencibilidade no sub-20

O VOCEM perdeu sua invencibilidade na quarta rodada do Campeonato Paulista da categoria sub-20.

Em partida bastante equilibrada, com chances claras de gols para os dois lados, o time marianinho foi superado pelo Marília por 2 a 0 na tarde desta quinta-feira, dia 28 de agosto, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’.

O time do técnico Júlio César, o ‘Juca’, vinha com 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas ao vencer o XV de Jaú, em Jaú (2 a 0), o Assisense (1 a 0) e o Taquaritinga (3 a 0).

O JOGO – O artilheiro Guilherminho abriu o placar para o Marília aos 35 minutos. Ele próprio poderia ter ampliado em cobrança de penalidade, mas o goleiro João Guiotti se esticou todo para fazer ótima defesa.

Minutos antes, o goleiro ‘marianinho’ havia feito uma outra defesa espetacular na cobrança de falta em que a bola tinha o ângulo superior esquerdo como endereço certo.

Dioguinho ampliou para o MAC aos 19 minutos do segundo tempo, em rápido contra-ataque.

O atacante Wilton ‘Wiltanque’ do VOCEM teve duas chances para marcar, mas a bola parou nas defesas do goleiro Henrique.

Apesar da derrota para o MAC e a perda da invencibilidade, o VOCEM é vice-líder do Grupo 2 com 9 pontos, atrás do Marília, que chega aos 12 pontos e continua com 100% de aproveitamento.

O VOCEM perdeu para o Marília jogando com: João Guiotti; Denner, Felipe, Geromel e Thiago; Jhonatan, Cabeleira, João Lucas e Léo Fontana; Wilton ‘Wiltanque’ e Ismael. Entraram: Pedrinho, Richard, Pedro, Ítalo e Vítor.

ASSISENSE – Na mesma rodada, o Atlético Assisense, que trocou o técnico Mauri Euzébio por Douglas Barbosa, foi até Jaú e perdeu para o XV de Jaú por 2 a 0.

O ‘Falcão do Vale’ foi derrotado com: Henrique; Rafael, Jansen, Gabriel e Michel; Cassiano, Valmir, Pedro Henrique e Kleberson; João Vítor João Vithor Ferraz. Entraram: Guilherme, Kauan, João Victor, Hugo e Gabriel Lucas.

Com apenas um ponto somado em 12 disputados, o ‘Falcão do Vale’ é o penúltimo colocado do grupo.

Na última rodada do primeiro turno, na próxima quinta-feira, 2 de setembro, o VOCEM vai até Penápolis enfrentar a Penapolense e o Assisense receberá o lanterna Taquaritinga, no estádio Tonicão.

RESULTADOS

VOCEM 0 x 2 Marília

XV de Jaú 2 x 0 Assisense

Taquaritinga 0 x 3 Penapolense

CLASSIFICAÇÃO

1º – Marília – 12 pontos

2º – VOCEM e XV de Jaú – 9 pontos

4º – Penapolense – 4 pontos

5º – Assisense – 1 ponto

6º – Taquartitinga – 0 ponto

PRÓXIMA RODADA

Quinta-feira – 2 de setembro

Penapolense x VOCEM

Assisense x Taquaritinga

Marília x XV de Jaú

VOCEM e MAC se enfrentaram no estádio Tonicão

Imagem: Ana Ferreira/SME