VOCEM e Assisense caem no ‘grupo da morte’ e viajarão 3 mil km só na primeira fase

Saíram os grupos do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

VOCEM e Clube Atlético Assisense estão no Grupo 2, que já passou a ser chamado pelos dirigentes dos dois clubes como ‘Grupo da Morte’, pelo alto nível técnico dos adversários. Dos sete clubes, três já disputaram a primeira divisão do Estado de São Paulo e dois a antiga Divisão Intermediária.

As longas distâncias a serem percorridas também serão adversidades às delegações, além do cansaço e recurso financeiro com hospedagem e alimentação a ser arcado pelos clubes.

Cada um dos times de Assis, por exemplo, terá que viajar cerca de três mil quilômetros, somando os trajetos de idade e volta nas cinco cidades que visitarão.

O município mais perto será Santa Cruz do Rio Pardo (98 km) e o mais distante Americana (403 km).

Dos sete clubes, os dois primeiros avançam à próxima fase, junto com os quatro melhores terceiros colocados entre os seis grupos. Eles garantem vaga na Série ‘A-4’, ou ‘B-1’ de 2.021 e se juntarão aos dois times rebaixados da Série A-3.

O Congresso Técnico para definir os detalhes do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão de 2020 aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, na sede da Federação Paulista de Futebol.

Ficou definido que os 42 clubes inscritos serão divididos em seis grupos.

A partir do dia 17 de abril, os times se enfrentam dentro dos grupos em jogos de ida e volta, classificando os dois melhores de cada chave e os quatro equipes que ficarem na terceira colocação dos grupos, levando em consideração o índice técnico, totalizando 16 vagas para o ‘mata-mata’ do torneio.

Para as fases seguintes, as equipes seguem sendo ranqueadas de acordo com a pontuação acumulada durante todo o torneio. Em caso de empate, prevalecerá o melhor desempenho nas fases anteriores.

A decisão do título está marcada para o dia 13 de setembro.

Em campo, a principal novidade é a possibilidade de cinco substituições em três atos. O número de atletas no banco de reservas continua o mesmo: sete.

Das 16 equipes que avançam à fase decisiva da competição, campeão e vice garantem acesso ao Campeonato Paulista da Série A3 de 2021, enquanto os demais 14 times – junto com os dois rebaixados da Série A3 de 2020 – vão compor a primeira série da Segunda Divisão. Os demais clubes integram a série abaixo.

Confira os grupos:

Grupo 1

Andradina

AEA-Araçatuba

Bandeirante

Grêmio Prudente

Osvaldo Cruz

Tanabi

Tupã

Grupo 2

Santacruzense

Assisense

XV de Jaú

Independente de Limeira

Rio Branco de Americana

União Barbarense

VOCEM

Grupo 3

América de Rio Preto

Francana

Inter de Bebedouro

Taquaritinga

Grêmio São-carlense

São Carlos

Matonense

Grupo 4

Amparo

Flamengo de Guarulhos

Guarulhos

Brasilis de Águas de Lindóia

Jaguariúna

Mogi Mirim

Itapirense

Grupo 5

Manthiqueira de Guaratinguetá

Barcelona de São Paulo

Joseense de São José dos Campos

Atlético Mogi de Mogi das Cruzes

São José de São José dos Campos

União Mogi de Mogio das Cruzes

União Suzano

Grupo 6

Itararé

Taboão da Serra

Elosport de Capão Bonito

Mauaense

Jabaquara de Santos

Mauá

Osasco

3 MIL KM – VOCEM e Atlético Assisense terão que viajar mais de três mil quilômetros na primeira fase. Acompanhe:

Santa Cruz do Rio Pardo – 98 km

Jaú – 234 km

Limeira – 386 km

Americana – 403 km

Santa Bárbara do Oeste – 393 km

PREMIAÇÃO – Na reunião desta quarta-feira, dia 5, foi anunciado os valores a serem repassados de participação e prêmios aos clubes vencedores.

Na primeira fase, cada clube receberá R$ 40 mil. Os que avançarem à segunda fase, terão mais um repasse de R$ 15 mil.

O time campeão da Segunda Divisão garante o acesso à Série A-3 e o prêmio de 70 mil, enquanto o vice-campeão receberá R$ 45 mil e a vaga na Série A-3.