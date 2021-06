VOCEM contrata Igor Silva, mais um goleiro a brigar pela camisa 1

Há um comentário no meio do futebol que garante: “um bom time sempre começa por um bom goleiro”.

Apostando nisso, a diretoria do VOCEM ofereceu mais uma opção para o treinador Betão Alcântara, que já contava com Lucas ‘Muraro’ e Geilson ‘Lugão’ para a posição.

No final da tarde desta quarta-feira, dia 23 de junho, foi apresentado o goleiro Igor Silva, de 21 anos, com passagens pelo Rio Branco de Americana e São Caetano.

Na tarde desta sexta-feira, no CT ‘Padre Belini’, num jogo treino agendado contra a equipe sub-20, coordenada por Carlos Alberto Seixas, Alcântara e o treinador de goleiros, Nivaldo, que chegou do Monte Azul, poderão começar a observar o desempenho dos três goleiros para decidir quem vestirá a camisa 1 do ‘Esquadrão da Fé’ que estreia na Segundona, dia 22 de agosto, em Presidente Prudente, contra o Grêmio Prudente.

Igor Silva se apresentou no VOCEM

Imagem: Divulgação