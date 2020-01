VOCEM contrata goleiro Guilherme, do Atibaia

O diretor do VOCEM de Assis, Fábio Reis, acaba de confirmar a contratação do goleiro para a temporada de 2.020.

Guilherme Beraldo, de 20 anos, estava vinculado à equipe do Atibaia e chega com aval do técnico Betão Alcântara, que trabalhou naquele clube em 2.017 e 2.018.

Guilherme tem 1,90 metro de altura, pesa 75 kg e passou pelos seguintes clubes: Ponte Preta, Primavera. Grêmio, Atibaia, União Espanhola, Coimbra e Boa esporte.

O atleta, já apalavrado, deve chegar a Assis no início de fevereiro para ser submetido a avaliação médica e física, antes de assinar contrato até o final da temporada 2.020 para a disputa do Campeonato Paulista da Série B, que deve ter início em abril.

O goleiro Guilherme Beraldo estava no Atibaia