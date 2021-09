VOCEM começa sua decisão contra XV de Jaú hoje à tarde, no Tonicão

VOCEM e XV de Novembro de Jaú iniciam na tarde desta quarta-feira, dia 29 de setembro, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, a decisão da vaga para avançar às quartas-de-final do Campeonato Paulista da Série B, competição conhecida como ‘Segundona’.

Melhor colocado na fase inicial, o ‘Galo da Comarca’ leva a vantagem de poder decidir a vaga no estádio Zezinho Magalhães, no próximo sábado, dia 2 de outubro, às 15 horas.

A grande novidade do VOCEM para o primeiro confronto com o XV de Jaú estará no comando. Paulo César ‘PC’, que dirigiu o Atlético Assisense até o último domingo, foi contratado para o lugar de Carlos Alberto Seixas, que reassumiu a condição de diretor de futebol.

“Escolhemos o PC por ele conhecer nosso grupo, nossa filosofia de trabalho e também o adversário”, justificou o presidente Lauro Valim.

Na fase inicial, sob o comando de PC, o Assisense enfrentou o VOCEM duas vezes, tendo vencido uma e perdido outra. O ‘Falcão do Vale’ também teve dois jogos contra o XV de Jaú, tendo sido derrotado nas duas oportunidades: em Jaú, no primeiro turno, por 2 a 1, e no returno, no Tonicão, por 1 a 0.

“VOCEM e XV de Jaú são duas equipes do mesmo nível e um detalhe poderá decidir a partida. Precisamos ter tranquilidade para aproveitar as oportunidades que surgirem”, receitou o novo comandante mariano, que tem conversado bastante com Carlos Alberto Seixas sobre as características de cada atleta.

A única dúvida do treinador para confirmar o time que entra em campo às 15 horas para a primeira decisão está no ataque. Welbinho sofreu uma lesão contra a Esportiva Santacruzense e deverá ser avaliado no vestiário para saber se reúne condições de atuar. Se ele for vetado, o mais recente contratado, Caíque, entra no seu lugar.

O VOCEM deve entrar em campo com: Eugênio; Nathan, Diego ‘Bebê’, Klaidher e Gabriel Neves; Favela, Paulinho, Welbinho ou Caíque e Raphael; Uberaba e João Felipe.

João César Ferreira da Silva Júnior, de 30 anos, apitará a partida, com assistência de Fábio Rogério Baesteiro, de 40 anos, e Ricardo Luis Buzzi, de 38 anos.

SEM PÚBLICO – Ainda por conta dos protocolos para evitar a transmissão do novo coronavírus, não é permitida a presença de público nos estádios, o que deve voltar a acontecer somente a partir da próxima segunda-feira, dia 4 de outubro, de acordo com recente decisão do Governo de São Paulo.

A RODADA

VOCEM x XV de Jaú

Colorado Caieiras x Suzano

União Mogi x Flamengo de Guarulhos

Catanduva x Rio Branco de Americana

Inter de Bebedouro x Matonense

Grêmio São Carlense x Mauá

Grêmio Prudente x Paulista de Jundiaí

Taquaritinga x Independente de Limeira

