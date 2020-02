VOCEM começa a ganhar ‘a cara’ do técnico Betão

Quem tem comparecido ao Centro de Treinamento ‘Padre Beline’ (antiga Assis Diesel) já consegue notar, claramente, a diferença de treinamento do grupo que representará o VOCEM no Campeonato Paulista da Série B, que começa no dia 19 de abril.

“O time já está com a cara do técnico Betão”, resumiu o empresário Gilson Silva, que assistiu ao treinamento tático técnico reduzido realizado na tarde de quinta-feira.

Para Silva, que acompanha o clube desde o seu retorno ao futebol profissional, “a impressão é das melhores”. Para ele, as contratações feitas, a dedo, pelo treinador devem colocar o time em condições de brigar pela melhor colocação das últimas temporadas.

O treinador evita comentar ou fazer previsão. “É início de trabalho ainda. Muito cedo para fazer previsão, mas não podemos esconder que existirá uma cobrança grande pelo acesso. Isso é normal e não devemos temer. Gosto de desafios”, contou.

O VOCEM estreia no Campeonato Paulista da Segunda Divisão fora de casa.

Enfrentará a Independente de Limeira na casa do adversário, no domingo, 19 de abril, às 10 horas.

Fora de campo, o presidente do Conselho Deliberativo, Edson Fiuza, e os diretores Lauro Valim e Fábio Reis correm contra o tempo para acertarem os últimos patrocínios e regularizar a situação contratual de todos os atletas.

Betão conversa bastante com os jogadores

Foto: Ivanzinho Melo