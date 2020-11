VOCEM busca primeira vitória para iniciar recuperação

O VOCEM entra em campo neste domingo, às 10 horas, no estádio Antônio Vianna Silva, em jogo válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Paulista da Séreie B ‘2020’.

O time, do experiente técnico Betão Alcântara, ainda não venceu nas três partidas que disputou e não conseguiu marcar um gol sequer em quase 280 minutos de bola rolando.

No entanto, tanto a comissão técnica, como jogadores e diretoria acreditam na recuperação, que precisa começar neste domingo, com uma vitória diante do Tupã Futebol Clube.

Se vencer, o ‘Esquadrão da Fé’ chega a cinco pontos e assume a terceira colocação do Grupo II, ficando a três pontos do vice-líder Grêmio Prudenter, que folga nesta rodada.

“A meta é essa”, discursam diretores e jogadores marianos. Dos cinco clubes, só dois avançam para segunda fase.

O treinador do VOCEM evitou antecipar a escalação do time para enfrentar o Tupã.

A dúvida maior está no ataque, que tenta marcar os primeiros gols da temporada e chegar à vitória.

A Federação Paulista de Futebol escalou João Augusto Mariano de Oliveira, de 36 anos, para o apito, tendo como auxiliares Patrick André Bardauil, de 32, e Eduardo Augusto Borges, de 31.

Por conta da pandemia e do protocolo sanitário definido pela Federação Paulista de Futebol, os estádios não podem receber torcida.

Apenas alguns convidados da diretoria do clube mandante têm acesso às arquibancadas.

Sem público, o VOCEM recebe o Tupã no estádio Tonicão