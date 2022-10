VOCEM & Assisense anuncia contratação de volante

As diretorias do VOCEM e Assisense, que decidiram se unir para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão em 2023, anunciaram a primeira contratação da próxima temporada.

O jogador Anderson ‘Tico’, de 21 anos, médio volante formado nas categorias de base do Marília Atlético Clube foi anunciado neste sábado, dia 22, no Centro de Treinamento Padre Beline (antiga Assis Diesel).

O técnico Gilberto Barbosa, o ‘Papagaio’, participou diretamente das negociações e aprovou a contratação. “Numa das observações que fiz, eu vi ele atuando pelo Marília. É um volante que tem como virtudes a boa marcação, um bom passe e que também chega na área para finalizar”, explicou ‘Papagaio’.

O treinador disse que está viajando bastante para monitorar um grupo de 25 jogadores, todos que foram formados em times grandes. “São jogadores de qualidade”, explica.

Contrário a contratar com base em gravações de vídeos enviados por empresários, o técnico do Vocem&Assisense prefere ver o jogador atuando. “Estamos acompanhando treinos e jogos em São Paulo e no Paraná. Devemos fazer isso até novembro para montar o elenco e definir o início da preparação e treinamentos”, contou o treinador ‘Papagaio’.

Volante Tico foi contratado junto ao Marília