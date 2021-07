VOCEM apresenta goleiro Eugênio Neto

Já está alojado no Centro de Treinamento ‘Padre Bellini’, o mais recente contratado pela diretoria do VOCEM para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Eugênio Henrique Neto, de 22 anos, natural do Rio Grande do Norte, chega para ser o dono da camisa 1 do ‘Esquadrão da Fé’.

Nascido em Goianinha, o novo reforço mariano pesa 82 kg, é destro e mede 1.90 metro.

Na carreira, o goleiro passou pelos clubes Santa Cruz de Natal e Metropolitano em 2020 e, recentemente, defendeu as cores do Palmeira de Goianinha, onde disputou oito partidas válidas pelo Campeonato Potiguar.

“Eugênio Neto tem boas referências e o material que tivemos acesso dele é muito bom”, disse o presidente do VOCEM, Lauro Valim.

Eugênio Neto chega para ser goleiro do VOCEM