VOCEM apresenta elenco e confirma atacante paraguaio

Foram apresentados na tarde desta terça-feira, dia 22 de fevereiro, 17 jogadores prontos para assinar contrato e defender o VOCEM no Campeonato Paulista da Segunda Divisão em 2022.

Três atletas foram emprestados pela diretoria mariana para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-3 -Klaidher, Favela e Lucas Lukaku- e se apresentarão após o término da competição.

O goleiro Matheus Pereira, que está disputando um campeonato estadual no nordeste, também deve se apresentar antes do início da Segundona.

O presidente do VOCEM, Lauro Valim, recepcionou os atletas no Centro de Treinamento Padre Beline e garantiu que o grupo “é homogêneo” e chega com o o objetivo de “fazer história” em Assis.

Valim também anunciou que o meia atacante paraguaio Allan Mendez, de 21 anos, que disputou o Campeonato Brasileiro da Série A pelo Cuiabá, aceitou a proposta da diretoria mariana e deve se apresentar até o final de semana.

Nesta semana, os atletas participam de avaliação médica e física.

Na próxima semana, sob o comando do treinador Paulo César ‘PC’, começam os trabalhos com bola.

Avesso ao discurso antecipado de ‘ brigar pelo acesso’, o comandante mariano ‘PC’ é mais cauteloso. “Um passo de cada vez. O primeiro objetivo é avançar à segunda fase”, fala.

Veja os jogadores que devem assinar contrato nas próximas horas para defender o VOCEM no Campeonato Paulista da Série B.

Goleiros:

Matheus Pereira – 22 anos – tricampeão tocantinense pelo Palmas-TO.

Igor – 22 anos – remanescente do elenco de 2021.

Júnior Werner – 22 anos (futebol goiano).

Lateral direito:

Caio Giovani – XV de Jaú, com passagens pelo Tanabi e Chapecoense.

Aderlan Capela – sub-23 do Flamengo-RJ.

Zagueiros:

Klaidher, 22 anos, que teve contrato renovado com o VOCEM e foi emprestado ao São José para a disputa da Série A-3.

Juan Henrique, de 22 anos, com passagens pelos clubes Catanduvense, Ponte Preta-SP, Votuporanguense e Rio Preto.

Deyvid Vinícius, de 20 anos, formado na base do Santos F.C. e que disputou a Copa São Paulo pela Portuguesa Santista.

Wesley Martins, de 22 anos, com passagens pelo XV de Jaú e Bandeirante de Birigui.

Lateral esquerdo:

Nixon, de 22 anos, que vem do futebol alagoano.

Volantes:

Favela, de 23 anos, que teve contrato renovado com o VOCEM e foi emprestado ao Rio Preto para a disputa da Série A-3.

Erick, de 22 anos, que vestiu a camisa do VOCEM em 2021.

Moisés, de 22 anos, que vem do Rio Preto.

Meias-atacantes:

Ruan, de 22 anos, que estava no futebol pernambucano.

Allan Mendez, de 21 anos, paraguaio que disputou o Campeonato Brasileiro da Série A pelo Cuiabá em 2021.

Jean Carlos, de 22 anos, que estava no XV de Jaú.

Fernando, de 22 anos, que atua no futebol carioca.

Atacantes:

Gustavo Schutz, de 22 anos, que atuou pelo Botafogo de Ribeirão Preto

Lucas ‘Lukaku’, de 22 anos, que está emprestado ao Rio Preto para a disputa da Série A-3.

Leonardo, de 22 anos, que estava no XV de Jaú e está atuando no futebol do nordeste.

O atacante paraguaio Allan Mendez deve se apresentar até o final de semana