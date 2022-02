VOCEM anuncia zagueiro Juan Henrique, que pode ser o substituto de Klaidher

Temendo que o zagueiro e meio campista Klaidher -principal destaque na temporada 2021-, que está emprestado ao São José, seja negociado ao final do Campeonato Paulista da Série A-3, a diretoria do VOCEM se movimentou e contratou um provável substituto com as mesmas características do camisa 4. O escolhido foi o zagueiro canhoto Juan Henrique, de 22 anos, 1,94 de altura e que pesa 80 kg.

Nesta quarta-feira, o presidente do ‘Esquadrão da Fé’, Lauro Valim, confirmou a contratação. “Ele já assinou o documento e deve se apresentar no dia 22 de fevereiro”, disse.

A apresentação do elenco mariano, prevista inicialmente para o dia 15, foi adiada para o dia 22 no Centro de Treinamento ‘Padre Beline’, na antiga Assis Diesel.

Nos bastidores, a diretoria mariana admite que o retorno de Klaidher “é muito difícil”. O jogador está atuando como meio campista no São José, que é comandado pelo técnico Edson Vieira, e tem sido um dos destaques do time, tendo anotado um gol na primeira rodada, diante do Suzano, e atuado como titular durante os 90 minutos na vitória por 3 a 1 sobre o Desportivo Brasil na noite desta quarta-feira.

“O acordo é para que ele (Klaidher) se apresente em Assis após o término da Série A-3, mas sabemos que há interesse de alguns clubes na sua contratação”, revelou um dirigente mariano.

JUAN – O escolhido para ser o provável substituto do zagueiro que foi capitão em 2021 é o catanduvense Juan Henrique, que, além de canhoto, tem muita semelhança no estilo de jogo. “Ele é muito bom nas bolas aéreas, no desarme, tem bom posicionamento e sabe sair jogando”, elogiou o técnico Paulo César ‘PC’, que aprovou a contratação.

O novo zagueiro do ‘Esquadrão da Fé’ tem passagens pela Ponte Preta de Campinas, Votuporanguense, Catanduvense, Rio Preto e Nova Mutum-MS.

ROBSON REIS – Divulgada pela imprensa paulista, a transferência do zagueiro Robson Reis, do Santos para a Turquia, não foi confirmada pela diretoria do VOCEM, que detém 20% do passe do atleta revelado pelo time de Assis na Copinha São Paulo de 2019.

Segundo publicações em sites esportivos na tarde desta quarta-feira, o Santos teria recebido uma proposta do Galatarasaray para vender o zagueiro, que não tem sido usado na equipe principal, comandada pelo técnico Fábio Carille.

Segundo o repórter Lucas Musetti Perazolli, a proposta do time turco ao Santos foi de R$ 8 milhões. Como o VOCEM tem 20% do passe, o clube mariano receberia em torno de R$ 1,6 milhão, mas, segundo o presidente Lauro Valim, a negociação “não deu certo”.

Juan Henrique é o novo zagueiro do VOCEM

Imagem: Divulgação