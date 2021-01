VOCEM anuncia Mateus ‘Piauí’, camisa 10 do time de Augusto em 2.020

Mais uma novidade no ‘Esquadrão da Fé’.

No final da tarde desta quarta-feira, dia 13 de janeiro, a diretoria do VOCEM divulgou a contratação do meia esquerda Mateus ‘Piauí’, de 21 anos, camisa 10 e um dos destaques do semifinalista Manthiqueira, de Guaratinguetá, na Segundona em 2.020.

Jogando no time dirigido pelo então técnico Augusto Sobrinho, que é o novo gerente de futebol do VOCEM, Mateus ‘Piauí’ marcou três gols na temporada, ficando atrás somente dos atacantes Wendel Rosas (9 gols) e Miqueas (6 gols).

O Manthiqueira de Guaratinguetá conseguiu chegar às semifinais da Segundona em 2.020, sendo eliminado pelo campeão São José, de São José dos Campos, que garantiu o acesso à Série A-3 junto com o Bandeirante de Birigui.

“O bom relacionamento do nosso gerente de futebol, Augusto, com o atleta foi fundamental para conseguirmos concretizar essa contratação”, comemorou Lauro Valim, presidente do VOCEM.

Mateus ‘Piauí’ tem passagens pelo Náutico do Pernambuco, Três Passos, Independente e o Manthiqueira.

RENOVADO – Na quarta-feira, a diretoria mariana também confirmou a renovação do contrato do médio volante Lucas ‘Jacaré’, que defendeu o ‘Esquadrão da Fé’ na temporada 2.020. “Não poderíamos deixá-lo escapar”, resumiu Valim, ao justificar a contratação.

O grupo de jogadores deve se apresentar ao técnico Betão Alcântara no Centro de Treinamento ‘Padre Bellini’, dia 15 de fevereiro, para avaliação médica e início da pré temporada.

Mateus ‘Piauí’ chega para ser o camisa 10 no VOCEM