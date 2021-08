VOCEM anuncia mais dois reforços e enfrenta o PSTC nesta quarta-feira

A diretoria do VOCEM de Assis continua reforçando o elenco para a disputa do Campeonato Paulista da Série B.

Nesta segunda-feira, dia 9 de agosto, foram apresentados o médio volante Fujita, que vem do Taquaritinga após ter defendido o Assisense em 2020, e o meio-campista Alê, que estava no Rio Branco de Americana.

Os dois reforços marianos já assinaram contrato e permaneceram alojados no CT Padre Bellini, onde iniciaram os treinamentos nesta terça-feira.

JOGO-TREINO -Na manhã desta quarta-feira, dia 11, o ‘Esquadrão da Fé’ viajará 100 quilômetros até Cornélio Procópio, no norte do Paraná, onde realizará, às 10 horas, um jogo-treino contra o PSTC, que disputará a ‘Segundona’ do futebol paranaense.

Na sexta-feira, dia 6, o time paranaense, em amistoso realizado em Londrina, perdeu para o Grêmio Prudente por 1 a 0. O time prudentino é o adversário do VOCEM na estreia da Série B, dia 22 de agosto, em Presidente Prudente.

SUB-20 – A equipe da categoria sub-20 do VOCEM, após estreia vitoriosa em Jaú diante do XV de Novembro por 2 a 0, se prepara para receber o Taquaritinga na tarde desta quinta-feira, no estádio Tonicão. O adversário do VOCEM estreou com derrota, em casa, diante do Marília por 5 a 2.

O técnico Júlio César, o ‘Juca’, não deve ter problemas para repetir a mesma formação usada na vitória diante do XV de Jaú. O VOCEM deve começar o confronto com: João Guiotti; Dener, Felipe, Geromel e Thiago; Jonathan, Cleiverson, Léo Fontana e João Lucas; Ismael e Wilton.

Alê (em pé) e Fujita foram apresentados no VOCEM

Imagem: Divulgação