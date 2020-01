VOCEM anuncia contratação do volante Natham

O vice-presidente de futebol profissional do VOCEM de Assis, Lauro Valim, confirmou na manhã desta quarta-feira, dia 8 de janeiro, a contratação do médio volante e lateral Natham, de 21 anos.

O jogador, assim como os demais contratados, deve se apresentar no Centro de Treinamento Padre Beline no dia 10 de fevereiro para avaliação médica e física e início dos trabalhos sob o comando do técnico Betão Alcântara.

Natham, segundo o próprio técnico Betão, que o indicou, além de atuar na cabeça de área, pode ser usado como segundo volante e nas duas laterais. “É um atleta moderno, versátil”, resumiu.

Natham trabalhou com o técnico Betão no Olímpia, no início de 2017. Depois foi para o Paulista de Jundiaí, onde atuou em 2017 e 2.018.

Em 2.019, Natham Fernando Reis da Conceição disputou o Campeonato Paulista da Segunda Divisão pela Internacional de Bebedouro, tendo atuado em todas as rodadas.

Natham foi contratado pelo VOCEM de Assis