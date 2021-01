VOCEM anuncia contratação do meio campista Leozinho

Horas após apresentar a comissão técnica e iniciar uma avaliação de interessados em participar do elenco, a diretoria do VOCEM usou as redes sociais para divulgar a primeira contratação da temporada. “Nossa equipe tem o prazer de anunciar nosso primeiro atleta para 2.021. Leozinho, de 22 anos, que passou pelo Rio Claro, Santa Cruz, do Pernambuco, e Francana”, informou o novo gerente de futebol, Augusto Sobrinho.

Leonardo Rodrigues Costa de Oliveira, o ‘Leozinho’, é meia-atacante e já assinou um pré-contrato com o ‘Esquadrão da Fé’ para se apresentar no dia 15 de fevereiro, no CT ‘Padre Bellini’, junto com os demais contratados onde deve passar por avaliação médica e física, antes de iniciar os treinamentos.

Leozinho era o meio campista titular da Francana no Campeonato Paulista da Segunda Divisão em 2020. Ele realizou sua última partida com a camisa esmeraldina no empate contra o Rio Branco de Americana, no dia 25 de novembro. O placar de 2 a 2, no estádio Lancha Filho, eliminou a Francana, que havia perdido em Americana por 1 a 0.

DE VOLTA – Também nesta terça-feira, dia 12, a diretoria mariana confirmou a renovação de contrato do lateral Nathan, de 22 anos, e do quarto zagueiro Diego ‘Bebê’, 22 anos. Ambos atuaram como titulares do ‘Esquadrão da Fé’ em 2020, sob o comando do técnico Betão Alcântara.

O zagueiro ‘Bebê’, além de ter recebido a faixa de ‘capitão’ do treinador, foi um dos artilheiros do time na temporada, com dois gols marcados.

Leozinho teve passagem pelo Santa Cruz do Pernambuco

Imagem: Assessoria VOCEM