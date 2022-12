Viviane Del Massa é eleita presidente da Câmara Municipal de Assis

Com havia antecipado o Jornal da Segunda, a professora e servidora municipal Viviane Del Massa Martins, do PP, foi eleita presidente da Câmara Municipal de Assis.

Na sessão realizada no início da noite desta terça-feira, dia 20 de dezembro, ela venceu a disputa contra o aliado do prefeito José Fernandes, o vereador Fernando Vieira, do PSDB, por 8 a 7.

Foi a terceira derrota consecutiva do chefe do Poder Executivo na eleição da Mesa Diretora do Poder Legislativo.

O vereador Jonas Campos, do Republicanos, venceu o vereador Pastor Edinho, do PDT, e será o novo vice-presidente da Câmara Municipal.

Fabinho Alerta Verbal, do PSD, foi eleito primeiro secretário, após derrotar o vereador Pastor Nivaldo, do Republicanos, por 8 a 7.

Completando a Mesa Diretora, o vereador Fernando Sirchia, do PDT, venceu Carlinhos Zé Gotinha, do Republicanos, e será o segundo secretário.

Nova Mesa Diretora da Câmara de Assis