Vitória no clássico mantém Assisense ‘vivo’ na briga por vaga na Segundona

“Estamos vivos e seguindo em busca da vaga”. A frase do técnico do Atlético Assisense, Paulo César ‘PC’, que fez jus ao título de ‘Rei dos clássicos no Tonicão, resume a importância da vitória sobre o rival VOCEM por 1 a 0, na manhã deste domingo, dia 19 de setembro, no estádio Tonicão, pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série B.

O gol de Lukaku, na cobrança de penalidade máxima, aos 36 minutos de jogo, garantiu os três pontos ao ‘Falcão do Vale’, que chegou aos 10 e permanece a um ponto do terceiro colocado, Grêmio Prudente, que derrotou o Osvaldo Cruz por 1 a 0 e totalizou 11.

O VOCEM, que poderia ter sacramentado a sua classificação, mantém os 14 pontos e, agora, precisa pontuar nas duas últimas rodadas para não perder a vaga.

O ‘Esquadrão da Fé’ terá um difícil compromisso contra o XV de Jaú nesta quarta-feira, em Jaú, e, no domingo, receberá a eliminada Santacruzense.

O ‘Falcão do Vale’ receberá o Grêmio Prudente no confronto direto nesta quarta-feira e encerra sua participação na primeira fase em Osvaldo Cruz, contra o também eliminado ‘Azulão’.

O time prudentino terá ‘o jogo da vaga’ em Assis e receberá o líder XV de Jaú no estádio Prudentão.

Ou seja: VOCEM, Grêmio Prudente e Assisense brigam por duas vagas.

No clássico no estádio Tonicão, sem muitas oportunidades, o Assisense venceu na cobrança de penalidade marcada pelo árbitro Paulo Sérgio dos Santos.

Lukaku, numa cobrança arriscada de ‘cavadinha’, venceu Eugênio e marcou o gol da vitória.

A nota triste da partida foi a contusão do meio campista Gustavo Queiroz, do VOCEM.

Atendido no gramado, após um choque normal na disputa pela posse de bola, ele caiu de mau jeito e fraturou a clavícula. O meia, principal homem de armação do time mariano, não joga mais nesta temporada.

A diretoria mariana já se movimentou e anunciou a contratação do meio campista Raphael, com passagens pelo Grêmio de Porto Alegre e Vitória da Bahia.

O VOCEM perdeu o clássico com: Eugênio; Nathan, Diego ‘Bebê’, Léo Zarelli e Gabriel Neves; Favela, Paulinho, Gustavo Queiroz e Welbinho; Otacildo e João Felipe. Entraram: Juninho, Caio, Marcus ‘Uberaba’, Fujita e Roberto.

O Assisense, do técnico PC, venceu com: João ‘Pantaneiro’; Pedro Allan, Thiago Valú, Matheus e Marcelo; Viturino, Thiago Garcia, Jonathan e Luís Carlos; Lukaku e Tiago Filipe. Entraram: Renato, Gabriel e Keizon.

RESULTADOS

XV de Jaú 2 x 1 Santacruzense

VOCEM 0 x 1 Assisense

Grêmio Prudente 1 x 0 Osvaldo Cruz

CLASSIFICAÇÃO

XV de Jaú – 22 pontos

VOCEM – 14 pontos

Grêmio Prudente – 11 pontos

Assisense – 10 pontos

Santacruzense – 05 pontos

Osvaldo Cruz – 05 pontos

VOCEM insistiu nas bolas aéreas sem sucesso

Imagem: Ivanzinho Melo