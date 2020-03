Vítima de infarto, morre o padre José Evangelista

Morreu no final da tarde deste sábado, aos 79 anos de idade, o padre José Antônio Evangelista, vítima de infarto.

Ele já encontrava-se internado no Hospital e Maternidade de Assis, onde teria sofrido o infarto e morreu por volta das 17h30.

Atualmente, o padre José Antônio Evangelista era vigário na Paróquia Santo Antonio, na cidade de Quatá. Em Assis, ele passou pelas paróquias São Nicolau, Nossa Senhora Aparecida, no bairro Bonfim, e na Santa Cecília.

O religioso faria 80 anos no próximo dia 19 de abril. Ele foi ordenado sacerdote em 08 de abril de 1994, após ter ficado viúvo.

O velório do padre José Evangelista deve acontecer por poucas horas, na manhã deste domingo, no Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza e o sepultamento acontecerá no final da manhã, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!