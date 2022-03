Vila Nova e Dinâmica garantem vaga nas semifinais do Campeonato Veteranos de Pedrinhas

Com dois times de Assis, acontecem na manhã deste domingo, dia 27 de março, no estádio Pedro Costa Filho, em Pedrinhas Paulista, as semifinais do Campeonato Regional de Veteranos.

Na competição, podem participar atletas acima de 40 anos, com exceção do goleiro e mais três jogadores de linha, que podem ser entre 35 e 40.

Na rodada do último domingo, dia 20, na final da primeira fase, a Auto Elétrica Dinâmica Petão, de Assis, derrotou o Palmital Atlético Clube por 2 a 1 e garantiu sua vaga às semifinais.

No outro jogo, já classificado, o Vila Nova de Assis perdeu para o CAP Júnior por 1 a 0. Com o resultado, o time de Pedrinhas assumiu a liderança do grupo e também avançou na competição.

Neste domingo, às 8 horas, jogam João Ramalho e Vila Nova.

Logo depois, às 10 horas, CAP Júnior e Auto Elétrica Dinâmica Petão.

Caso Vila Nova e Dinâmica vençam, a final do Campeonato Regional de Pedrinhas, programada para o domingo, dia 3 de abril, será assisense.

CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE

Grupo A

João Ramalho – 07 pontos

E. Dinâmica – 05 pontos

Palmital A. C. – 03 pontos

Maracaiense – 01 ponto

GRUPO B

CAP Júnior – 07 pontos

Vila Nova – 06 pontos

Pedrinhas E.C. – 04 pontos

B.N.H. (Assis) – 00 ponto

Auto Elétrica Dinâmica ‘Petão’ está na semifinal

Imagem: Divulgação