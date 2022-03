Vila Nova derrota BNH e está na semifinal do Veteranos de Pedrinhas

A equipe do Vila Nova, de Assis, está classificada para a fase semifinal do Campeonato Regional de Veteranos, que acontece em Pedrinhas Paulista.

Na competição, segundo o organizador Roberto Carlos Amorielli, o ‘Mé’, podem se inscrever atletas acima de 40 anos de idade, mas o regulamento permite a participação de um goleiro e mais três jogadores de linha acima de 35 anos em cada equipe.

Oito clubes foram divididos em dois grupos e os dois primeiros colocados avançam à semifinal.

A classificação do Vila Nova foi conquistada na manhã deste domingo, dia 6 de março, no estádio Pedro Costa Filho, com a vitória pelo placar de 2 a 0 sobre o BNH de Assis.

Com o segundo resultado positivo na competição, o Vila Nova soma seis pontos e garante, antecipadamente, uma vaga entre os semifinalistas.

O BNH, que ainda não venceu nas duas rodadas, terá um confronto apenas para cumprir tabela no próximo domingo, dia 13, contra o Pedrinhas Esporte Clube.

Os dois times de Assis estão no Grupo B, ao lado do Pedrinhas Esporte Clube e o CAP Júnior, ambos de Pedrinhas.

No segundo confronto da manhã deste domingo, dia 6, no estádio Pedro Costa Filho, a Auto Elétrica Dinâmica Petão, de Assis, empatou com João Ramalho em 3 a 3.

O empate deixou a equipe de João Ramalho na liderança do Grupo A, com quatro pontos, mas

os outros três times têm chances de classificação.

Acompanhe como está a classificação dos dois grupos após quatro rodadas:

Grupo A

Joao Ramalho – 4 pontos

Palmital Atlético Clube – 3 pontos

Auto Elétrica Dinâmica Petão – 2 pontos

Maracaiense – 1 ponto

Grupo B

Vila Nova de Assis – 6 pontos

CAP Júnior – 4 pontos

Pedrinhas Esporte Clube – 1 ponto

BNH – 0 ponto

Próxima rodada – 13/03

8 horas – Maracaiense x João Ramalho

10 horas – Pedrinhas E. C. x BNH

Vila Nova de Assis está classificado para a semifinal