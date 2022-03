Vila Nova de Assis e CAP Jr. decidirão título do Regional de Pedrinhas

Estão definidos os finalistas do Campeonato Regional de Veteranos de Pedrinhas Paulista.

Na manhã deste domingo, dia 27 de março, no estádio Pedro Costa Filho, aconteceram as semifinais da competição organizada pela Prefeitura Municipal de Pedrinhas.

No primeiro confronto, o Vila Nova de Assis goleou a equipe de João Ramalho pelo placar de 4 a 0 e garantiu a primeira vaga na decisão.

Logo depois, com apoio da torcida local, o CAP Júnior ficou empate em 1 a 1 com a Auto Elétrica Dinâmica do Petão, de Assis, e venceu a disputa na cobrança de penalidades.

Com esses resultados, Vila Nova de Assis e CAP Júnior, de Pedrinhas, decidirão o título no próximo domingo, dia 3 de abril, às 9 horas, no estádio Pedro Costa Filho.

Na competição, segundo o coordenador Roberto Carlos Amorielli, o ‘Mé’, podem participar jogadores acima de 40 anos, mas cada clube pôde inscrever um goleiro e três atletas de linha com idade entre 35 e 40 anos.

CAP Júnior decidirá o título com o apoio da torcida local

Imagem: Divulgação