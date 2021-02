VILA ADILETA EM LUTO – Morre ‘dona Cida’, do bar Paulista

Final de semana de luto na vila Adileta.

Morreu na tarde deste domingo, dia 31 de janeiro, aos 86 anos, a senhora Aparecida Rodrigues de Jesus, conhecida como ‘dona Cida do bar’. Durante muitos anos, ela foi proprietária do tradicional ‘Bar Paulista’, situado na rua José Nogueira Marmontel, esquina com a rua Benedito Spinardi, na vila Adileta. No local também funcionou uma sorveteria e, nos últimos anos, o ‘Espetinho do Bodão’, antes de se transformar em restaurante.

‘Dona Cida’ morreu no Hospital e Maternidade de Assis, onde estava internada e sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Por conta do protocolo sanitário, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o sepultamento ocorreu no final da tarde deste domingo, após rápida despedida dos familiares, no próprio Cemitério Municipal da Saudade.

Dona Cida tinha seis filhos: Luis ‘Japonês’, Nélio Ribeiro, Nelson Ribeiro, Marlene e os saudosos José ‘Boteco’ e Maurício ‘Bodão’.

Arquivo familiar