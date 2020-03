‘Verito’ é encontrado morto, em sua casa

José Silvério Simas, popularmente conhecido pelo apelido de ‘Verito’, de 56 anos de idade, foi encontrado morto em sua casa, na rua João Maldonado, na vila Xavier, onde morava sozinho.

Vizinhos sentiram um mau cheiro na manhã desta sexta-feira, dia 20 de março, e acionaram a polícia.

Quando entraram na casa, ‘Verito’ estava morto.

A suspeita é que ele tenha morrido há, pelo menos, dois dias.

A Polícia Científica foi acionada para periciar o local, mas o mais provável é que tenha sido ‘morte natural’.

Ainda não há informações sobre o local do velório e o horário do sepultamento, que acontecerá neste sábado, dia 21 de março.

Verito era uma pessoa bastante comunicativa, com grande círculo de amigos acumulados nos campos de futebol, nas rodas de samba, no bairro onde sua família sempre morou e no trabalho.

Sentimentos aos familiares e amigos!

Verito morreu em sua casa, na vila Xavier