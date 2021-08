Vereadores impõem nova derrota ao prefeito José Fernandes por 14 a 0

Mais uma acachapante derrota do prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, na Câmara Municipal de Assis. O projeto de sua autoria, que pretendia modificar dispositivos da lei que garante aos servidores municipais ter faltas abonadas, foi derrotado pela esmagadora contagem de 14 a 0 na sessão desta segunda-feira, dia 16 de agosto.

Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Paulo César Tito, o Paulo ‘Cuca’, a proposta de Aparecido Fernandes “era um verdadeiro ataque aos direitos dos trabalhadores”.

Na mesma sessão, a Câmara aprovou o projeto do vereador Fernando Sirchia, do PDT, que determina a publicação, no Portal de Transparência do Município de Assis, “dos dados estatísticos resultantes da execução de políticas públicas para mulheres em situação de vulnerabilidade ou vítimas de violências, implementadas pelo Poder Público Municipal”.

Logo depois, foi aprovada a proposta do Poder Executivo que abre Crédito Adicional Especial de R$ 16 mil na Secretaria Municipal de Saúde “visando a estruturação e implementação de ações de alimentação e nutrição”.

Também na sessão desta segunda-feira, os vereadores aprovaram o projeto de autoria do Poder Executivo que abre Crédito Adicional Especial de R$ 120 mil na Secretaria Municipal de Saúde “para o incremento temporário do piso da Atenção Básica, destinado ao custeio dos Serviços de Atenção Especializada à Saúde”.

Logo depois, a Câmara discutiu e aprovou nova proposta do Poder Executivo abrindo Crédito Adicional Especial de R$ 100 mil para a Secretaria Municipal de Saúde destinado para custeio, “visando o financiamento de ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade”.

Em seguida, também por unanimidade, foi aprovado o projeto do Poder Executivo abrindo Crédito Adicional Especial de R$ 117.667,44 para a Secretaria Municipal de Saúde “como incentivo financeiro de fator de correção no âmbito do Programa Previne Brasil”.

A última matéria da sessão desta segunda-feira, um Projeto de Decreto Legislativo de autoria do vereador Pastor Nivaldo da Pedalada outorgando o Título Honorífico de Cidadã Assisense à pastora Sonia Regina de Oliveira foi aprovado por unanimidade

Sessões voltaram a ter presença dos vereadores

Imagem: Arquivo