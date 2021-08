Vereadores convocam secretário Ivan Serra ‘para esclarecimentos’

Baseada em dispositivos da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade do Poder Legislativo decidiu convocar o secretário municipal de Desenvolvimento, Ivan Décio Serra, para comparecer à uma reunião e dar esclarecimentos sobre “diferentes assuntos”.

No ofício de convocação, encaminhado ao prefeito José Aparecido Fernandes, para que ele determine ao secretário o comparecimento ao encontro, os vereadores ressaltam que “as justificativas de eventuais ausências devem ser apresentadas antes do início da reunião, considerando-se que como ausência injustificada as ponderações posteriores”, advertem.

No encontro, marcado para esta quinta-feira, dia 26 de agosto, às 9 horas, na Câmara Municipal, entre os assuntos a serem esclarecidos estão: ‘Aeroporto de Assis, Distrito Industrial e tributos’.

Num recente encontro do secretário de Desenvolvimento, Ivan Décio Serra, com alguns vereadores, o clima não foi nada amistoso. O secretário, que é suplente de vereador, teria se exaltado, elevando o tom de voz, mas logo foi interrompido por um parlamentar, que não gostou da postura de Serra.

O secretário, ao ser confrontado na presença do prefeito José Fernandes, deixou a sala de reunião com a justificativa que “iria fumar”.

A recente notícia de que a Prefeitura de Assis teria deixado de executar tributos municipais a algumas pessoas ‘influentes da cidade’ pode ser abordada na reunião que será comandada pelo vereador Jonas Campos, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

O encontro promete.

Encontro ocorrerá na Câmara

Foto: Arquivo