Vereador Nilson Pavão foge de asilo e pode ser internado novamente

O vereador Nilson Antônio da Silva, conhecido por Nilson ‘Pavão’, de 61 anos de idade, fugiu do Lar dos Velhos, na avenida Getúlio Vargas, onde estava abrigado após receber alta médica da Santa Casa de Assis, há cerca de sete meses.

Pavão, terceiro vereador mais votado na eleição de 2016, tinha reassumido a cadeira na Câmara Municipal no início de setembro, após seis meses de licença médica.

Segundo apurou o JSOL –Jornal da Segunda On Line– Nilson ‘Pavão’ fugiu pouco antes do meio dia desta terça-feira após demonstrar muita agressividade no abrigo.

De acordo com um promotor de Justiça ouvido pela reportagem, o Ministério Público já estaria requisitando uma nova internação de Nilson Pavão por conta de seus problemas de saúde.

O advogado de Nilson ‘Pavão’, Rafael de Almeida, procurado pelo JSOL disse não ter informações sobre o paradeiro do seu cliente e que tentaria saber o que ocorreu.

Nilson Pavão não compareceu à sessão ordinária da Câmara Municipal que aconteceria na noite desta terça-feira.

Pavão, filiado ao MDB, tentava ser candidato a reeleição em 2020, mas teve a sua candidatura impugnada pelo promotor eleitoral José Calderoni Junior, que alegou ‘problemas de saúde mental’.

A decisão final caberá à juíza Silvana Cristina Bonifácio Souza até o dia 27 de outubro.

