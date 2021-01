Vento derruba árvores no ‘Rezende’; Prefeitura pede para moradores retirarem galhos

Os fortes ventos que acompanharam a primeira chuva de 2021 derrubaram uma árvore de grande porte numa das ruas que dá acesso ao condomínio de chácaras Rezende, em Assis.

Com dificuldades para passarem pelo local com seus veículos, moradores entraram em contato com a Prefeitura Municipal, mas a resposta teria sido que “não há equipe de plantão neste final de semana” e a orientação foi para que a Associação de Moradores “resolvesse o problema”.

O JSOL –Jornal da Segunda On Line– conversou com uma pessoa que participa da Associação dos Moradores, que confirmou a situação.

Ela contou que o condomínio é formado por 129 chácaras, sendo que todos pagam IPTU. “Por ser considerada uma área urbana e por recolhermos impostos ao município, imaginávamos que a Prefeitura pudesse nos socorrer nesse momento”, disse.

Segundo ela, é comum os ventos derrubarem árvores na região. Para evitar danos maiores, a Associação dos Moradores já encaminhou ofícios à Prefeitura Municipal e à concessionária de energia elétrica alertando para o risco de queda iminente e pedindo providências, mas até agora “não foram tomadas as providências”, reclamou.

Sem ter uma ação imediata da Prefeitura Municipal, na manhã deste sábado, a Associação dos Moradores contratou uma equipe para cortar e remover os galhos da árvore que estavam impedindo o tráfego de veículos numa das ruas do condomínio de chácaras.

“Espero que, nos próximos dias, Prefeitura e Energisa cortem as outras árvores que estão em risco de queda”, pediu outro morador, ouvido pelo jornal.

Árvore de grande porte dificultava passagem de carros