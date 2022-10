Veículo furtado é encontrado sem as quatro rodas

Um veículo Toyota, modelo Etios, prata, placas de São Paulo, foi encontrado completamente depenado e abandonado no acostamento da rodovia vicinal Francisco Gabriel da Mota, em Cândido Mota, na manhã desta quinta-feira, dia 20 de outubro.

Populares avistaram o carro sem as quatro rodas, no km 439 da SP-266 – que liga o município de Cândido Mota aos distritos do Frutal do Campo e Porto Almeida- e acionaram a Polícia Militar.

Quando chegaram ao local, os policiais rodoviários notaram que o veículo estava sem as quatro rodas, o estepe, a bateria, o módulo central eletrônico e a placa dianteira.

Com base na numeração da placa traseira e chassis, a Polícia Militar Rodoviária realizou uma pesquisa no sistema Prodesp e descobriu que o veículo havia sido furtado na madrugada desta quinta-feira, na vila Ouro Verde, em Assis.

O carro foi guinchado até a Delegacia de Polícia em Cândido Mota, onde o proprietário seria contactado a comparecer para documentar a devolução.

Carro foi encontrado ‘depenado’

Imagem: Polícia Militar Rodoviária