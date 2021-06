Vazamento abre crateras em rua; Sabesp já trabalha no local

Quem pretende passar pela rua André Perine, na vila Santa Cecília, neste sábado, dia 5 de junho, é bom estar atento à sinalização.

Vazamentos na rede de água provocaram a abertura de grandes crateras na via, entre as ruas Santos Dumont e Visconde do Rio Branco.

No início da manhã, foram instalados cones e faixas ‘zebradas’ para sinalizar que o tráfego estava interditado no local.

Por volta das 11 horas, um funcionário da Sabesp informou que uma equipe já estava atuando no local para liberar o trânsito ‘o mais rápido possível’.