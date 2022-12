Valeu, professor Antônio Sena!

E o rádio assisense vai empobrecendo cada vez mais!

Nesse domingo, 18 de dezembro nos deixou o nosso professor do rádio.

O nosso irmão mais velho.

Aquele que foi, durante muito tempo, a referência para várias gerações que militaram no rádio de Assis.

Antônio Carlos Sena, o nosso querido Antônio Sena.

Nascido em Assis, no dia 5 de março de 1952, iniciou na carreira de radialista, ainda adolescente, como operador de som da Rádio Difusora de Assis AM – 1140 KHz no ano de 1967.

Sena contou que era cobrador de uma empresa que fornecia material para a Rádio Difusora de Assis e sempre se dirigia ao escritório da emissora para receber as faturas.

De tanto frequentar a rádio, fez amizade com os funcionários da época, que acabaram o convidando para iniciar como aprendiz de operador de som.

O gosto pela loução aflora e então passa a atuar em programas de variedades, onde demonstrava ter talento e aptidão para o microfone.

Entre 1974 e 1977 apresentou os programas “Top Hits” e “Placar Mundial do Sucesso”.

No final dos anos 70, assume a direção artística da Rádio Difusora e passa a criar inúmeros quadros para diversos programas da emissora.

Em 1981, ao lado de Homero Rabelo, Evaldo Romagnoli e Denise Cristina Piovezani, idealizou e colocou em prática o Programa Televisivo “Sul de São Paulo na TV”, que era transmitido todos os sábados às 9 da manhã pela TV TIbagi – Canal 4 de Apucarana Pr.

Antônio Sena se transforma em um grande Diretor Artístico, fazendo rádio com muita garra e competência.

Entre as suas várias façanhas, podemos relembrar algumas: Em 1991, para comemorar os 50 anos da Rádio Difusora de Assis, criou e desenvolveu uma campanha que culminou com o sorteio de 9 veículos Fiat Uno Mille, durante a edição da Ficar de Assis.

Em 1992, Antônio Sena viajou para São Paulo e nos estúdios da Rádio Bandeirantes AM – 840 KHz contratou o locutor Fiori Gigiotti, um dos maiores narradores do rádio brasileiro para narrar a partida amistosa entre VOCEM de Assis x Sport Club Corinthians Paulista, no jogo de inauguração do Estádio Tonicão, em Assis.

Em 1994, criou o Projeto Cultural ‘Hélio Rosas’, que consistia em um caminhão trio elétrico equipado com telão, vídeo laser e um som de primeira qualidade, que percorria a região de Assis levando lazer para população.

Jornalista com “J” maiúsculo, Sena era dono de um raciocínio rápido e emitia opiniões e comentários durante suas apresentações.

No jornalismo radiofônico assisense, criou e apresentou os programas Show de Notícias e 17ª Hora, que ainda estão no ar até os dias de hoje, na Difusora de Assis.

Sena também foi assessor de imprensa da Prefeitura Municipal de Assis nas gestões dos prefeitos: Romeu Bolfarini, Carlos Nóbile e Ricardo Pinheiro. Na cidade de Cândido Mota, foi assessor de imprensa do prefeito José Ângelo Franciscato.

Na Rádio Difusora de Assis trabalhou por mais de 25 anos e nos anos 80 foi titular do programa ‘Show da Manhã’ e ‘Clube Sertanejo’.

Antonio Sena também teve passagem pelas Rádios Cultura AM – 1020 KHz, Antena Jovem FM – 94,9 MHz e Rádio Interativa FM -100,1.

Durante sua passagem pela Prefeitura Municipal de Assis, na gestão do Prefeito Ricardo Pinheiro, Antonio Sena apresentou um programa de variedades e jornalismo na Rádio Fema FM – 107,9 MHz.

Em 2009, Antônio Sena teve uma participação especial quando gravou a abertura do CD ‘Jeitão Brasileiro’, do locutor de rodeios Marco Brasil.

Em 2014, ao lado da apresentadora Márcia Gianazi, apresentou o Jornal da Interativa na Rádio Interativa FM – 100,1 MHz, onde ficou até o dia 29 de dezembro de 2017, quando se despediu do rádio assisense.

Antônio Sena foi um visionário e conduziu uma carreira vitoriosa no rádio, onde demonstrou muita garra pelo veículo de comunicação que sempre amou.

Sena estava animado e ensaiava a volta para o rádio em 2023, mas, infelizmente, foi acometido por uma doença, que progrediu rápido demais e acabou ceifando a sua vida.

Ficarão as lembranças e o reconhecimento de toda uma vida dedicada ao rádio assisense.

Nós todos que tivemos o privilégio de ter trabalhado e convivido com ele estamos consternados com a sua passagem e vamos sentir muitas saudades!

Valeu, Antônio Sena!

O rádio assisense sem você não será mais o mesmo.

Nilson Luís Gomes (Xuxu) – Memorial do Rádio Assisense

Nilson Gomes (Xuxu) e Antônio Sena

Imagem: Memorial do Rádio Assisense