Vacinas acabam e nem a metade dos idosos de 77 anos é imunizada

Como havia alertado a secretária municipal da Saúde, Cristiane Bussinati, o município de Assis recebeu somente cerca de 40% das doses necessárias da Secretaria Estadual da Saúde para imunizar as pessoas com 77 anos de idade ou mais contra a COVID-19.

Com isso, na manhã desta quarta-feira, dia 3 de março, bastaram poucas horas para que as vacinas se esgotassem nas quatro unidades de saúde, duas escolas e no ponto ‘drive thru’, na Farmácia Unimed.

Nas UBSs e creches as doses do imunizante acabaram antes das 9 horas.

Familiares de idosos que não foram vacinados receberam a informação que cada um destes postos fixos teria recebido somente 40 doses do imunizante, enquanto a maior parte foi reservada para a Farmácia Unimed, onde a concentração e busca pela vacina são maiores.

“Como eu havia divulgado, a vacina para o público de 77 a 79 anos veio para pouco menos de 40% de nossas necessidades. Concentramos a maior quantidade no drive thru porque, durante todo esse período de vacinação, foi o local de maior procura”, confirmou a secretária Cristiani Bussinati, ao JSOL – Jornal da Segunda On Line.

Assis recebeu menos de 500 doses da Coronavac, que acabaram antes do meio-dia desta quarta-feira.

A Secretaria Municipal da Saúde não sabe informar quando retomará a vacinação para esse público. “Infelizmente, não temos previsão para a chegada do restante das doses”, lamentou Cristiani.

Idosa vacinada exibe carteirinha

Imagem: Arquivo familiar