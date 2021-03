Vacinação contra COVID para 69 anos ou mais continua hoje só nos postos de saúde

Continua nesta quinta-feira, dia 25 de março, a imunização para aplicação da primeira dose da vacina contra COVID-19 em Assis às pessoas com 69 anos de idade ou mais.

No entanto, os interessados deverão se dirigir apenas às unidades de saúde e não mais às escolas municipais e Farmácia Unimed, como ocorreu no primeiro dia.

Ao comparecer ao posto de imunização, o idoso deverá apresentar um documento com fotografia e o CPF.

A vacinação nas Unidades Básicas de Saúde acontece no período das 8 às 13 horas nos seguintes locais:

UBS Fiúza – Rua Gonçalves Ledo, 325 – Telefone 3324-2740

UBS Bonfim – Rua Senhor do Bonfim, 481 – Telefone 3324-4586

UBS Maria Isabel – Rua Santa Isabel, 450 – Telefone 3323-3281

UBS Vila Operária – Avenida Antônio Zuardi, 180 – Telefone 3324-9158

UBS Ribeiro – Rua Viriato Correia, 555 – Telefone 3324-4348

UBS Jardim Paraná – Rua Ponta Grossa, 245 – Telefone 3323-3286

Além da primeira dose à faixa etária de 69 a 71 anos, as unidades básicas de saúde continuam aplicando a segunda dose aos idosos com mais de 77 anos.

No caso da segunda dose, o idoso deverá apresentar, além de um documento com fotografia e o CPF, a carteirinha de vacinação com anotação da primeira dose.

UBS V.O. realiza vacinação contra a COVID-19