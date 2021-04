Vacinação contra COVID-19 aos que têm 65 anos começa nesta terça-feira, em Assis

Começa nesta terça-feira, dia 20 de abril, em Assis, a imunização contra COVID-19 às pessoas com 65 anos de idade ou mais.

Com grande procura, a vacinação no modelo ‘drive-thru’, se repetirá na Farmácia da Unimed, na avenida Rui Barbosa. Nesse local, não preciso descer do veículo para ser imunizado.

As pessoas dessa faixa etária também poderão se imunizar em seis escolas municipais: ‘Pequeno Polegar’, na vila Ribeiro; ‘Bambalalão’, no Jardim Paraná; ‘Maria Adilecta’, no bairro Bonfim; ‘Aparecida da Mota’, na vila Fiúza, José ‘Santilli Sobrinho’, na vila Marialves e ‘Maria Clélia Valim’, na vila Operária.

A secretária municipal da Saúde, Cristiane Bussinati, lembra que as pessoas devem comparecer ao posto de vacinação portando um documento com fotografia e o CPF.

“Caso algum idoso nessa faixa etária esteja acamado ou impossibilitado de se locomover até o ponto de vacinação, é necessário entrar em contato com a Unidade de Saúde da região que ele pertence para agendar a vacina a domicílio“, orienta a secretária.