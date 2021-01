UTI do Hospital Regional já atende dois pacientes; enfermaria abre terça-feira

Uma funcionária do Hospital Regional de Assis, ao ler a notícia publicada pelo JSOL – Jornal da Segunda On Line – na manhã deste domingo, entrou em contato com a redação para informar, sob condição do anonimato, que os cinco leitos de UTI COVID-19 já estão funcionando desde a noite deste sábado e que já recebe dois pacientes internados. Ela não quis dar mais detalhes sobre idade, sexo e cidade de origem dos pacientes.

A Unidade de Terapia Intensiva -UTI- para pacientes de COVID-19 no Hospital Regional foi adaptada no Centro Cirúrgico e o Pronto Socorro Referenciado, administrado pela Santa Casa de Chavantes, recebe os casos de emergência, considerados de ‘risco vermelho’.

Por determinação superior, a direção do Hospital Regional tem evitado se manifestar publicamente ou conceder entrevistas, mas o JSOL conseguiu confirmar da ocupação dos dois leitos. No total, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, serão abertos dez leitos de UTI e mais 20 de enfermaria somente para pacientes infectados pelo novo coronavírus.

De acordo com uma outra informação obtida, o Hospital Regional de Assis já recebeu os outros cinco aparelhos respiradores e deverá ofertar, nos próximos dias, os outros cinco leitos de UTI na Central de Vagas para pacientes da região.

A direção do Hospital Regional acompanhou todo o trabalho e fez questão de agradecer o empenho dos funcionários pela rapidez e eficiência na montagem da UTI. “Estamos orgulhosos do trabalho de vocês que, em menos de 24 horas, conseguiram montar uma UTI no Centro Cirúrgico. Nosso eterno agradecimento!“, enalteceu a diretora Lenilda Ramos, em conversa com um grupo de trabalhadores.

A ala de enfermaria, com 20 vagas, deverá começar a funcionar na terça-feira.

A abertura desses serviços, de forma emergencial, atende uma solicitação feita por prefeitos da região, preocupados com o nível de ocupação nos hospitais de Assis e Paraguaçu Paulista.

OCUPAÇÃO – De acordo com o monitoramento diário, realizado pela Divisão Regional de Saúde, a taxa de ocupação hospitalar na região de Assis continuava muito alta neste sábado, dia 16 de janeiro.

A Santa Casa de Misericórdia de Assis estava com 11 leitos de enfermaria ocupados dos 20 disponibilizados para pacientes de COVID. Na UTI, a situação era ainda preocupante. Dos 15 leitos, 12 estavam ocupados, o que representa uma ocupação de 80% das vagas.

No Hospital e Maternidade de Assis, que recebe pacientes particulares de convênios, havia lotação máxima na enfermaria e UTI. Todos os 14 leitos de enfermaria e ols quatro de UTI estavam ocupados.

Em Paraguaçu Paulista, a Santa Casa estava com os cinco leitos de UTI para pacientes SUS ocupados.

