Unimar assumirá a Oncologia no Hospital Regional de Assis

Foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo um despacho do secretário estadual da Saúde, Jeancarlo Gorinchteyn (foto), autorizando a ‘celebração imediata’ de convênio para a prestação de serviço em Oncologia no Hospital Regional de Assis.

O convênio está sendo celebrado entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Saúde, e a Associação Beneficente Hospital Universitário de Marília – ligada à Unimar -, “tendo por objeto o gerenciamento da unidade de alta complexidade em Oncologia -Unacon do Hospital Regional de Assis-, com repasse mensal estimado no valor de R$ 90.040,00, perfazendo um total de R$ 540.240,00 pelo período de seis meses”, diz o despacho do secretário estadual.

O despacho foi encaminhado para a Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira tomar as providências necessárias.

O convênio entre a Secretaria Estadual da Saúde e o CIVAP -Consórcio Intermunicipal do Vale Paranapanema-, que atualmente presta os serviços na Unidade de Oncologia do Hospital Regional de Assis, será encerrado no próximo dia 31 de dezembro.

Semanas atrás, a Direção do Hospital Regional de Assis garantiu, ao ser questionada sobre o término do convênio com o CIVAP, “que não haverá suspensão dos serviços”.

O secretário da Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn (Foto: Reprodução)